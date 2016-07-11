《明报》：内地洪涝成灾 政经七上八下

（7月11日社评）

今夏内地有两个词既敏感又广泛引起关注，一个叫「七上八下」，一个叫「回望九八」。「七上八下」说的是规律，每年7月上旬到8月下旬，是中国洪涝自然灾害频发期，现在刚过「七上」，洪涝灾害已大军掩至；「回望九八」，是指18年前中国3条大江的全流域型特大洪水，人们担心「九八洪灾」会否再现。

今年4、5月间，内地气象、水利专家就开始频发预警，预估今年大江大河恐有洪水之灾、大小城市将有内涝之虞。而多方预警，都提及「九八洪灾」，以之为防洪抗灾参照。

踏入6月，内地大部分地区进入汛期。按传统经验，初踏汛期，只属抗洪准备期，真正危险来自「七上八下」，那才是大洪水大灾难的高风险期。但今年初入汛期，中国多个地方就拉响警报，多条江河水位入汛即超1998年同期水位，这令各地防汛抗洪之弦突然绷紧。

果然，现在刚由「七上」转进「七中」，暴雨、洪水、风灾、泥石流等灾情已现，险象环生。按国家防汛抗旱总指挥部上周末的说法，入汛以来，南方已出现24次区域性暴雨，诸多大城市内涝成患。洪水来势凶猛，目前全国311条河流出现超过警戒水位以上的洪水，是近5年同期最多，长江中下游已「全线超警」即超过警戒水位，有溃堤之险；长江下游5省各类堤防险情已逾千宗，其中长江干堤就5次出现险情。

大难未至，灾情已现，令举国哗然。上周末的统计数字显示，6月30日以来，长江中下游等地遭受的洪涝、风雹、山泥倾泻、泥石流等灾害已令江苏、湖北等11省3000万人受灾，其中164人死亡，26人失踪。而湖北武汉、江苏南京等大中城市，已内涝积水，全城瘫痪。

按照《国家防汛抗旱应急预案》，国家防总应急响应共分4级，最高级别为Ⅰ级，现在已启动Ⅱ级应急响应，意味着防洪抗涝已全面进入临战状态。而水利专家们再度预言，目前大江干流洪峰还未出现险情，大灾未至，更需提防。

就在这时，人们频频提到「九八洪灾」。在邓小平逝世、香港回归两件政治大事后，1998年是「江朱新政」的开局之年。但就在那一年，长江、松花江、嫩江的3江全流域同时暴发大洪水，2亿人受灾，3000人死亡。

当年江泽民、朱熔基苦战一夏，终于化险为夷，洪水灾未成难，一线领军抗洪的温家宝，也为日后升任总理铺定前路。而当年大洪灾后，举国大修水利，广筑堤防，调整「三防」体系，组建50万人抗灾队伍，号称已建成可抵御60年大洪水的堤坝。

今年内地天象、汛情，与1998年有诸多相似。而九八大洪灾，既是天灾又是人祸。以长江而论，上游森林乱砍滥伐造成水土流失，中下游围湖造田、乱占河道，水利设施废弛失修，洪水一来，水淹七军。今天内地要警惕的，同样是天灾加人祸。

近10年来，内地高速城市化，全面发展房地产，却忽略了城镇排水防涝。按中国现行「城镇排水设施建设标准」，城市一般地区排水设施设计暴雨重现期为0.5年至3年，重要地区是3年至5年，这是极低标准，而大量城市连这一低标准也达不到。

像武汉那样水淹三镇、下雨「看海」，是内地大城市的普遍现象，中小城镇更是雨来即「水上漂」。按住房及建设部资料，从2007年至去年，内地360多个城市遭遇内涝，其中六分之一单次水浸时间超过12小时，浸水深度超过半米。

大水淹城，人人骂娘，社会出现「舆情洪峰」还是小事，最值得忧虑的，还是「七上八下」危险期，引出政治经济的七上八下。当年「九八洪灾」，给「江朱新政」开局之年投下巨大阴影，今日中国，面临着更复杂的大气候小环境。

从政治着眼，习李看似坐稳江山3年多，但没人知道多年的贪污腐败，对今天抗洪御灾有多大伤害，现在大雨一来，全城泡汤，要怪官商勾结，烂拆胡填乱建，尚未检验大洪峰到来，大大小小的水库、堤坝，有多少是「豆腐渣工程」，又会不会冲垮江山。另一道政治难题，是中共十九大正进入筹备期，诸多政治弊端如暗战拆台、不作为等，均已涌现。

经济层面，则也适逢特殊的「外洪内涝」。「外洪」是指环球经济的变局，给中国带来前所未见的压力，令国家对外经济战略布局举步维艰；而「内涝」则是经济下滑未止，改革推而难进，金融风险高企，企业日子难过。如此背景，洪涝之灾再袭，简直就是「趁你病攞你命」，若不及早因应，必成心腹大患。