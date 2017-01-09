香港《经济日报》：外储失血难止 计代价谋应变

（1月9日社评）

内地外汇储备去年底仅险守3万亿美元（下同）水平，令市场再掀起保3（3万亿外储）还是保7（人民币7算）的争论，惟现实上两者皆难守，如何管理市场预期，已是中央要务。

人民币汇率攻防战近日打得震天价响之际，内地公布去年底外储降至3.01万亿美元，如以12月单月计，则仅减少411亿，较11月和10月的690亿和457亿元跌幅为少。个中反映的，应是中央明白若主要以在外汇市场沽美元买人民币的方法，将续急速消耗外储，因而变招、加招，减少外储损耗。

其一，对内用更多行政手段，如限制企业汇出资金等，减少在岸市场沽压。其二，对外则通过国有银行收紧人民币在离岸市场的流动性，挟高人民币拆息，如隔夜拆息曾一度暴增至逾百厘，既藉此令离岸人民币汇价弹升，并凸显守衞人民币汇率的决心，冀出口转内销地加强内地民众对人民币的信心。

惟即使如此，12月外储流失仍高达411亿美元，令外储离3万亿仅多出105亿，今个月便跌穿的风险甚高。相信正因如此，中央提早「消毒」，新华社引述外管局相关人士表示，即使外储降到3万亿元以下，也不代表危机就会到来；市场应该更关注外储能否持续为市场提供流动性，或能否抵御外部风险冲击，而非某一水平。

然而，市场尤其内地民众是否因而不再关注3万亿水平，固甚有疑问，更大忧虑还在于，即使从持续为市场提供流动性、或抵御外部风险冲击的角度看，危机似亦已不远。

此因按国基会（IMF）的官方计算方式，内地安全的外储水平是2.7万亿，现只高出约3,000亿，若以目前消耗速度计，年内便会跌穿，届时民众的心理冲击或会很大。

中央现或在买时间，先守住兑美元的7算水平，观望特朗普本月20日上任美国总统时，已过度炒作的美元会否回吐，以及更重要的是特朗普新政的具体措施，是否真的有利美元、有利加息。若形势发展有利人民币汇价，则中央短期内可免守3或守7的鱼与熊掌选择。

然而，外界普遍认为不论因美国将续加息、抑或内地经济增速放缓等，今年内地3与7都很可能失守，中央当务之急，是一方面计算代价、准备应变措施，另一方面是设法控住市场预期，以免失守沦为失控，此说易行难，却是中央必须跨过的考验。（完）