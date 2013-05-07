《信报》：政府严管热钱 人民币暂停飙升

香港《经济日报》：医保受挫 “特朗普牛市”幻灭？
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债汇纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
(5月7日社评)
人民币近期屡创新高，在国家外汇管理局出手加强对外汇资金管理下，昨天明显掉头向下，新措施将弱化人民币短期升值预期；另一方面，强化跨境资本流动监督，也有助加快落实扩大人民币汇率波动区间的改革。
今年2月底起，人民币升势一浪接一浪，明显与全球大规模货币量化宽松政策相关。人民银行期内引导人民币中间价迭创新高，光在四月中间价所累计的升幅，便有0.77%。可以说，央行容许人民币中间价迭创新高。上周，欧洲央行减息0.25厘，为人民币汇率进一步攀升推波助澜，令政府有需要及早出招。
分析认为，央行节节推高中间价，目的在于扩大人民币兑美元波动区间铺路。姑勿论推断是否属实，但目前人民币国际化进程看，改革已如箭在弦。然而，增强银行定价的自主性和灵活性，前提也必须确保市场自主运行力量的可靠性。
为了防范金融领域潜在的风险，相关部门近期收紧银行理财产品。按新管理规定，外汇贷存比率超过参考贷存比率的各中外银行，须于每月初10个工作天内将综合头寸调整至下限之上，以免人民币升值之势更难抑止。
可以说，人民升值预期短期难免受遏。但中国必须加快调整经济失衡结构步伐，因而人民币适度升值，显然对改革更为有利。事实上，中国经济目前弱势增速，数值仍远高于发达经济体。照发展形势看，人民币2月下旬急遽升值的轨道，升值步伐短期难免受压。昨天香港离岸人民币兑美元汇价一度滑落至6.19水平，但中长期来说，人民币升值大势与基调显然未变。
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