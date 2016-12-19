《明报》：经济稳字当头 楼市或现巨变

（12月19日社评）

一年一度的中央经济工作会议上周五结束，订出了2017年的中国经济增长具体数字指标，洋洋5000多字的官方通稿同时透露出明年内地经济的大势走向：为迎接中共十九大召开，以及国际形势的不确定因素，中央决心以稳字当头，将防控各类风险放在重要位置，预期未来一年内地股市、楼市乃至货币政策，都将从严从紧。

在内地政坛，每年有3个重要年度会议，一是每年3月召开的全国人大和全国政协，俗称两会，是国家大政方针的讨论之会；二是每年秋季的中共中央全体会议，俗称N中全会，是中国执政党的年度高层大会，每年有不同主题，如今年10月的十八届六中全会，主题就是从严治党；第三个会议就是每年12月召开的中央经济工作会议，出席者与第二个会差不多，但每年都是固定的主题，即预先部署来年的经济工作。

虽然名为经济工作会议，会议讨论的主题却不限于经济，正如今年会议所指出的，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，「稳是主基调，稳是大局」。

去年的中经会议将「防范化解金融风险」仅作为结构性改革任务之一，今年防控风险的位置被提得更高，明确指出「要把防控金融风险放到更加重要的位置」，「确保不发生系统性金融风险」。由此可见，明年内地A股市场的监管将更趋严厉。

会议提出，明年货币政策要保持「稳健中性」，新加的「中性」两字被解读为既不刺激也不紧缩，但相对今年，在流动性方面可能会偏向手紧。在财政政策方面，虽然「要更加积极有效」，却并未提去年会上提出「阶段性提高财政赤字率」的要求，可见决策层的审慎小心。

今年中经会议最引人注目的是对内地房地产市场的重新定义，首次明确提出「要坚持『房子是用来住的、不是用来炒的』的定位」，语气可谓前所未有地严厉果决。会议还提出了综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，「严格限制信贷流向投资投机性购房」；其他配套措施包括落实人地挂鈎政策，根据人口流动情况分配建设用地指标；房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，提高住宅用地比例等。有内地学者专家指出，若上述措施真能落实，意味着从明年起，内地房地产市场将发生「根本性改变」。

房子是用来住的，本是基本常识，但内地过往却误将房地产业当作发展国民经济的支柱产业，以「多渠道增加居民财产性收入」为名，过分放大住宅的投资功能。地方政府推波助澜，以天价地王来增加卖地收入，形成饮鸩止渴式的土地财政。结果是，一二线城市炒楼风炽，楼价畸形飞涨，脱离普罗大众的购买能力；三四线城市则产生一座座「鬼城」，占用宝贵土地，积压信贷资金，令楼市泡沫岌岌可危，中央不得不出手调控。值得注意的是，今年会议提出要「加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制」，其中「符合国情」一词，暗示今后对楼市仍不排除用行政干预手法调控。

今年以来，中国经济走势犹如坐过山车，年初时下行趋势明显，当局于5月作出L形经济的判断，并加快去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的「三去一降一补」的供给侧改革步伐，下半年走势企稳，景气回升，全年经济增幅应可达6.7%。但随着英国脱欧、特朗普当选以及美联储加息，明年的经济走势又添变数。正如中经会议所指，经济运行仍存在的突出矛盾和问题，包括产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足，金融风险有所积聚，部分地区困难增多等。

在去杠杆方面，会议提出要规范政府举债行为。据最新统计，2015年末内地各省区政府债务率最高的贵州省，债务率已高达189%，而辽宁、云南、内蒙古3省区的债务率也都超过100%的警戒线。由于预料明年内地的经济增长率很可能逊于今年，仅有6.5%，是近六四后的1990年以来的最低位，加上人民币兑美元持续贬值引发的走资危机，可见高层将防风险放到与稳增长、促改革并列的位置，作为明年的工作指南，并非杞人忧天。面对稳字当头的中国经济，2017年香港的经济环境，也就可想而知了。