香港《经济日报》：内地扭转楼市定位 要跨3大山

（12月20日社评）

内地最新数据显示楼控续见成效，惟中外经验反映楼市要真正控住难之又难；而现届政府上周终显露房策定位，即「房子不是用来炒的」，对内地楼市是根本转变，惟落实挑战极大。

国家统计局昨公布上月70个大中城市，及该月下半月一綫和热点二綫城市住宅销售价格变动情况，数据反映自10月初以来并继而加码的新一轮房控，继续逐渐见效。惟形势实未许乐观。

一方面是中央采取不少行政措施如限购限贷，而非用市场工具成功引领市场转变；且不少地方政府上有政策下有对策，如乘势推「饥饿销售」推高楼价地价。另一方面，不论以内地过去十多年楼控经验，抑或境外如美、日以至本港经历，楼市每每非政策所能真正控制，往往要待楼泡爆破才真正调整。

因此，内地楼控成效前景如何，实不无疑问。惟更值关注的，是现届中央经4年对房地产政策的含糊期后，上周在为明年经济工作定调的中央经济工作会议〈中经会〉，终宣示明确立场，表示「房子是用来住的、不是用来炒的」，有评论认为此意味明年起，内地房地产市场将发生根本性改变。

现届中央能有明确房地产政策立场，市场不用继续猜测，固是好事，惟政策要真正落实有3大挑战。其一，中央将有多大意志将之坚决落实？中经会强调楼控，惟亦指出要避免房地产市场大起大落，由于楼市影响投资以及一大串相关产业，向来被抨为绑架了经济，若楼市真的降温并有较大副作用即「大起大落」时，中央会否因怕痛而蹈以往松楼控而令楼市顽疾变本加厉的覆辙？

其二，中央可有足够政策工具？中经会指要加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，但如筹备已久的房地产税，昨有报导引述人行智囊指，由于房地产税设计复杂，几年内很难推出。而让地方政府摆脱对土地收入严重依赖的财税改革，又何时推行？

其三，民众与市场是否愿配合？内地在资金严重泛滥下，几乎所有商品与资本市场都脱不了炒卖特色，中央现要扭转楼市定位，若市场不配合，恐事倍功半而不断折腾。

楼市治标不易，治本更难，中央能否克服上述三大难关，有意志与本钱、有工具、赢得市场配合，将是能否真正及长远理顺楼市的关键。