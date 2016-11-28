《明报》：跳拉丁国标集体舞 构建中国开放新格局

（11月28日社评）

连日来，随着国家主席习近平出访南美洲，总理李克强再访上海自贸区，阿里巴巴马云、安邦保险吴小晖等大商家走访各国，地方各省亦开始重启对外经贸交流，被形容是跳拉丁舞、国标舞（国际标准交际舞）和集体舞。这一多层次的舞步组合，都显示中国正抓住新的「战略机遇期」，构建对外开放新格局，成明年中国经济先行之步。

2016年初，中国经济发展本来弥漫悲观气氛，一是经济下行之势持续，调控动作见效极慢，未知L形走势多久，「底」在何处；二是周边局势险恶，不论是朝鲜半岛，还是南海东海，都矛盾叠现；三是中共人事重组在即，换届效应交织出经济新风险。

但山重水复疑无路，柳暗花明又一村。下半年起，随着英国脱欧和美国特朗普当选总统，中国迎来了新的「战略机遇期」。中共领导层早就达成的重要共识是，明年中国发展，一要靠改革，二要靠开放，三要防风险。但当「新战略机遇期」降临，领导层快速变阵，「抓住机遇」。一来改革缺乏推力，二来机不可失，于是即推开放先行。中共领导层推出的「三新」之策，即构建对外开放新格局、扮演国际变局新角色、提升对外开放和国际竞争中的新优势。而习近平和李克强内外分头起舞，就是力求「三新」的新突破。

习近平最近拉美之行，不仅到访厄瓜多尔、秘鲁和智利3国，签署系列合作协议，最重要的是开始了中国与拉美国家自贸协定的「升级版」讨论，由之构建「中拉新关系」。然而他的拉美之行，更大的重点还是透过出席亚太经合组织（APEC）峰会，展示中国新舞姿，其中的核心内容，就是构建亚太新格局。

亚太地区是全球经济规模最大、最具发展活力的地区，亦是引领全球经济发展的重要引擎。同时，亚太地区也是大国角力激烈、地缘政治紧张、地区争端敏感的地区。就在全球大势陡转、亚太格局丕变之际，习近平提出4点主张，希望亚太国家「深化命运共同体意识」，提升区域合作深度和广度，自然广受关注。

伴随中国的拉丁舞步，中国主张的亚太自贸区（FTAAP）、中国主导的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），已成为美国主导的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）一旦破局后，亚太地区最可选择的自贸替代平台，亦有望打造成全球最大的自贸朋友圈。这不仅可令中国打破围堵，还赋予其引领新贸易自由化的新领导角色。

国务院总理李克强上周连续第三年到上海，也是连续第三次考察上海自贸区，可视为以国标舞步来配合习近平的拉丁舞步。不过，今次李克强上海自贸区之行的新意，就是要树立上海自贸区做中国「改革开放的新标杆」，引领内地更多地方跳起新自贸「标准舞」。

李克强2013年就任总理后，做的首件大事就是推动上海自由贸易区试验区。3年后的今天，上海自贸区由28平方公里扩大到120平方公里，国务院更据之复制出广东、天津、福建等10个自贸试验区。李克强今次到上海，主要用意是把上海先行先试的百多项自贸改革措施，复制推广到中国更广泛地区。近日，多个地方已着手筹办自贸区，包括经济严重困难的东北辽宁省。

与此同时，受命扩大对外开放，各大地方、各大商家亦跳起「集体舞」。阿里巴巴的马云、安邦的吴小晖等大商家，近日也分别南下东南亚，东进南美洲。而各省自治区亦下达动员令，按中央要求，直接开展「与不同经济体不同层次的经贸交往」，如内蒙古自治区政府新任主席布小林本月就亲自率团来港招商，是近期地方罕见的高规格来港招商团。

由习氏「拉丁舞」推建亚太新经合关系、推动全球自由贸易，到李氏「国标舞」要求树立改革开放新标杆、推动中国更大规模的自贸遍地开花，再到各地方各大商家群起入场「走出去」的集体舞，实际上是在践行中央对外的「三新」之策。

在国家「新战略机遇期」中，在中央「三新」开放政策之下，「深港通」也宣布起步绝非巧合。「深港通」已不再是股票和金融的「直通车」那么简单，印证的是中国开放新格局中，香港要在两个「三角」扮演新角色，一是以「深港通」、「沪港通」搭建出的港沪深金融开放三角，一是粤港澳组合的大自贸三角。如此格局中的如此地位，香港如何汲取多年来与龙共舞的经验教训，跳出具自身特色的舞步，颇发人深思。