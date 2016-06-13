香港《明报》：中国经济路线的冷交锋

（6月13日社评）

中国经济高速增长后的「慢下来」，带来了前所未见的困局。改革开放38年来，中国经济从来就在争议、争论中蹒跚前行，但从未有今天这般中央高层各说各话的「冷交锋」。这场经济路线之争，在特定的政经背景下，会否演化为政治路线之争，对即到来的2017「大事之年」，影响重大。

多年来，内地的经济交锋，大多基于现状分析和趋势把握之上，集中于宏调基调和政策口径上。38年来，经济交锋早期是改革派与保守派的发展速度快慢之争，后来演化为左派与右派的国企民企进退之战，再后来则以不同利益主体划分，打破了改革与保守、左派与右派的分野，出现是放是收、是冷是热、是胀是缩等不同阶段的争持。

而过去的经济争论、争持，通常是在复杂政治背景下，以中央最高领导层中间落墨，来走上高速增长道路、踏出市场经济方向。而今天内地政治天空看似清澈，但在《人民日报》刊出〈开局首季问大势——权威人士谈当前中国经济〉一文后，那位一年多来三次现身的「权威人士」是谁已不言而喻，经济歧见不仅未见弥合，反而呈现「冷交锋」状态，因此被北京经济界认为「相当要命」。

如果说真有这种新交锋状态，那都是谁在争，又在争些什么？今天内地经济江湖，进入一个微妙阶段，既无「国师」，也无「当红流派」，原来的「山头」，如北大、清华的名嘴与高人，其实是各有所思，分头奔走。所以除了习近平身边的核心智囊班子外，建制内外的机构与流派，一直未能「相向而行」。

这种背景下的各说各话，表现在多项经济议题上，主要是经济走势是否见底又将呈何种走向？货币政策和财政政策如何收放？谁来担纲？经济风险，是通胀还是通缩？改革进程如何提速？增长与就业谁先谁后？如何取舍？可以说经济层面的所有重大话题，都无共识。

举例而言，中国经济确实由高速增长放缓，进入中高速增长阶段。由之内地经济学界有「U形」派，信经济开始慢慢反弹；亦有「V形」派，指经济将急速反弹。但「权威人士」是「L形」派，即遇底横行、暂难反弹派。但上述三派，都以内地经济已经见底为论述基础，还有另外几个「悲观派」，其中有人认为经济见底，还需要一至两年时间，也有人认为，内地经济危机乌云积聚，现在不仅没有见底，两年内还将出现重大经济危机。

由经济走势的歧见，直接引发出是「稳增长」还是「促改革」的分歧，以及要不要「保就业」的政策性争论。更深入的争持，则是内地经济当前的问题，究竟出在「供给侧」还是「需求侧」，也就是说，是有效需求不足还是有效供给不足，都存在争议，由之引致经济改革应如何发力、核心经济政策如何敲定等争论。

进一步说，现在有关中国经济的争论，不再是简单的流派之争，而是一种政策交锋，这既可能深化成一种经济上的「路线之争」，又可能表现成中国式的「府院之争」，由此展现出发展的多种可能，如果虑及特殊政治背景，又有其复杂性。

中国经济从来与政治紧密关连。目前内地经济的「冷交锋」，已展现出政治意味。在中共总书记习近平要求下，中共近年格外强调「加强党对经济工作的领导」。近日，这句话被赋予新的内涵，即由中纪委出手，推动国务院部委改革。体现「党的领导」是中央巡视组，中央巡视组名义上是中共中央派出，其实主要是由中纪委指挥。最近中央巡视组对国务院多个部门展开巡视，巡视完后有巡视报告，而被巡视单位，则循例要表态和整顿改正。

最具代表性的是国家发改委，在中央巡视组点名批评其「推进供给侧结构性改革等措施不够有力，把握和引领经济新常态存在差距」后，国家发改委主任徐绍史上周表态说，发改委「要下大力气推进供给侧结构性改革，确保经济运行在合理区间；准确把握当前经济形势，全力做好上半年经济形势分析和政策预研储备」。同样被点名的，还有被指国企改革不力的国资委，以及工信部等多个部门，被敲打的说法不同，但着力点都与发改委相近。

中央高层就经济走向的「冷交锋」，中纪委直接敲打国务院部委，除了经济下行，还有更特别的背景，就是中共十九大已进入筹备期。预计2017年秋天举行的中共十九大，事涉人事大换届、路线大调整。目前围绕经济走势而出现的交锋，议的是现状，图的是未来。中国经济路线如何调整，又决定着中共政治路线如何调整。是以目前经济交锋虽冷，政治结果可能会很热。