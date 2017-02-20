《明报》：移动支付领先全球 互联网金融待升级

（2月20日社评）

近年来，随着电子商务蓬勃发展，中国的移动支付无论是技术还是市场规模都执全球牛耳，据最新报导，2016年中国移动支付规模已是美国的50多倍，而预计到2019年，中国的支付总额将较2015年增长7.4倍，更进一步抛离美国同期的2.6倍增幅；伴随智能手机的普及，移动支付已经遍及内地城乡大街小巷。国际舆论都关注，支付宝、微信等移动支付巨头，会否成为「现金终结者」。

据估算，去年美国的移动支付市场规模增长了39%，达到1120亿美元。而去年中国移动支付的市场规模增长了逾3倍，达到38万亿人民币（约5.5万亿美元）。中国移动支付市场去年底用户达2亿，而美国则只有3750万。

中国的电子支付系统的大跃进，是最近三五年的事。去年的一项民调显示，愈年轻的用户愈热中于使用移动支付。支付宝、微信等手机支付工具已充斥生活各方各面，既可网上购物，亦可缴税、交电费，甚至可用于过年派利市、AA制聚餐，几乎无所不能。

电子支付在中国的兴盛固然得益于电子商务的大发展，但也有因祸得福的特殊原因。由于内地银行网络不够完善，信用体系缺失，故个人支票和信用卡业务一直未能有很大的发展，这一缺陷反而令电子支付能够在一张白纸的基础上没有包袱地异军突起，使中国由现钞时代，跳过支票时代和信用卡时代，直接进入电子支付时代。

中国的移动支付效应，已超出国界。自去年2月起，腾讯开始向海外商户推广微信支付，支付宝亦开始为内地游客提供海外服务。蚂蚁金服去年6月与德国支付交易服务商Concardis建立了伙伴关系，苹果和三星等国际电子业巨头也纷纷加入了这一市场的角逐。移动支付带动了从网上到网下（O2O，即Online to Offline）的消费热潮。上月起，星巴克宣布，旗下咖啡店接受微信支付。更多实体服务商加入移动支付热潮，又带动了速递、召车服务等相关产业链行业的兴起。

值得注意的是，移动支付市场的兴起，相应地促进了中国互联网金融服务（如点对点贷款、网上基金）的爆炸式增长。在内地，现在逾半的互惠基金是在网上销售的，而5年前，这一比例只有5%。

不过，中国的移动支付与互联网经济也有隐忧和不足。隐忧就是个人私隐的安全问题，在大数据盛行的今天，如何保障用户的个人资料不被泄露，是一大难题，内地的各类电话诈骗案件猖獗，反映出个人资料的泄漏十分严重；而在互联网金融监管方面的缺失，亦令如E租宝、裸条借贷之类的网上诈骗案屡屡发生，令互联网金融成了高风险领域。而中国在零售业移动支付的市场优势，并未带来网络金融体系的领先，令移动支付仅停留在便利、快捷的程度，未能在国际金融领域创造出可引领风潮的新金融形态，对中国打造新的国际财金秩序方面贡献不多，殊为可惜。

不过，移动支付和互联网金融毕竟代表了科技发展的新方向，也是世界潮流所向，上述隐忧和不足，都不是不可克服的。反观本港，八达通1997年投入使用时，一度领全球风气之先，惟20年过去，移动支付并未有太大发展。直到去年8月，金管局才正式发布储值支付工具（SVF）牌照给支付宝钱包、微信支付、TNG（Asia）、HKT Payment和八达通卡等5家机构，但限制仍多。

香港作为与内地交往最为密切的国际城市，本来占有天时地利，有愈来愈多内地支付公司来港，希望藉由这块「踏脚石」走出去，而国际上的支付公司亦希望透过进军香港，参与人民币市场。但一直以来，相比内地的蓬勃发展，香港电子支付发展却显缓慢，一方面因法例未能与时俱进，另一方面因财金当局取态保守。当局再三强调在引入新型金融产品和服务前，一定要确保有妥善的监管、公平竞争的环境和对消费者有充足保障。但因本港传统金融如商业银行、保险业务强劲，对新事物如互联网金融、移动支付较为抗拒。其实，以香港傲人的法治基础、丰富的金融实务经验，完全可以与内地的网商科技巨头结合，既可推动香港的移动支付发展，亦可协助内地克服移动支付的漏洞与风险，更进一步，可以携手开拓国际市场，甚至可以为国家在国际金融领域引领潮流作出贡献。（完）