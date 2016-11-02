香港《经济日报》：内地PMI稳中有忧 财政补底加力

（11月2日社评）

内地制造业采购经理指数（PMI）创2年新高，显示经济弱企稳趋巩固。惟数据有喜有忧，出口乏力、中小企仍弱，加上楼控料加码，令经济续有下行压力，财政政策势加力补底。

内地昨公布10月份制造业PMI为51.2，创2014年7月以来新高，连续3个月处于50此扩张与收缩的分界线以上。PMI回暖，对内地经济故属喜讯，由于PMI是领先指标，反映今季经济弱企稳进一步巩固，遂刺激中港股市昨齐升，内地沪指升0.71%，港股恒指升0.9%。

惟细看数据却是喜中有忧。其中出口新定单在9月份昙花一现处于50以上，10月份即回落至49.2，按月下降0.9个百分点，显示出口无起色。世界贸易组织（WTO）9月底下调了今明两年全球贸易增速预期，折射环球需求疲弱下，内地出口难望第四季逆转。此外，中小企业PMI仍处于收缩区间，反映中小企受惠于中央稳经济政策有限，续要面对资金紧张、市场需求不足的困扰。

另一个不明朗因素是楼控。10月份上半月70个大中城市住宅销售价格统计数据，部分城市楼市量价齐跌，显示由9月底开始的楼控初见效。中央对新一轮楼控决心大，上周五召开的政治局会议再重申「抑制资产泡沫」，预示楼控只会加辣不会减辣，与房地产相关数十个产业受影响，对经济的影响将在今年底明年初反映。

上述不明朗因素会如何拖累经济，还待观察；但在下行压力恐将加大下，中央要促经济愈企愈稳，必须加力补底。

政治局会议已释出讯号，货币政策的重心已由稳增长改为抑制资产泡沫，防范金融风险。按中央思路，挤泡沫才是目前最主要任务，故货币政策不会放松。

中央稳经济加码，主要工具是财政政策，尤其推基建加快上马、谷消费再给力。事实上，中央不断推措施，如基建方面，发改委上周公布数据显示，第四季公路、铁路预计投资应逾6,700亿元。在谷消费上，国务院上月中召开会议，增旅游、文化等5个行业供给以拉动消费；又如减化粧品税，吸引境外消费回流等。

外围经济非中央所能调控，楼控又不能手软以免后患更大，中央势要按经济下行压力调整财政政策的加码力度，以确保今年全年经济增长达6.5%至7%目标，并为明年稳经济、推改革，建较坚实基础。