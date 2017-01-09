《明报》：今年三件大事 关系中国未来

（1月9日社评）

2017年中国政治最重要的3件大事，一是秋季的中共第十九次全国代表大会（十九大），二是解放军迎来建军90周年之际的第二波军队改革，第三件就是香港回归20周年。这3件事相互关联，十九大标志习近平全面掌权后，推动改革再出发；军改则既事关国防安全和领土主权，又关系习近平权力巩固、政令畅通；而香港问题既验证“一国两制”方针生命力，也考验习近平治国理政应付复杂局面的能力。

今年的十九大，是习近平首度完全主导的党代会，他也将首度在党代会上作政治报告，预料将会向世界完整呈现其施政理念和蓝图。

过去4年，习近平提出许多新理念，政治上，从实现中华民族复兴的“中国梦”，到实现小康社会、深化改革、依法治国、从严治党的“四个全面”；经济上，从提出中高速增长的“新常态”，到创新、绿色、协调、开放、共享“五大发展理念”，再到去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的“供给侧结构改革”；外交上，由“韬光养晦”改为“奋发有为”，从“人类命运共同体”理念，到“一带一路”计划，不一而足。在十九大上，他将提出什么样的思想或理论来概括这一切，将是外界瞩目的焦点。

习近平上任4年，令人印象最深刻的莫过于肃贪反腐“打虎拍蝇”，仅查处的副省部级以上高官就达200多人，这一反腐风暴在民间赢得好评，也一定程度改善了内地官场风气。不过，当肃贪行动逐步延伸基层，触及到更多“苍蝇”污吏时，遇到的反弹也更加强烈，四川省攀枝花市上周发生的国土局长枪击市委书记、市长一案，就敲响了基层反腐矛盾激化的警钟。

十九大上，习近平会对中国未来的政治改革作出何种规划引人注目。虽然中国表明不愿走与西方完全一样的道路，但过去30多年来中国的政治体制还是有很多微妙的改变，并进行了一些有价值的探索和试验，寻找中国自己的制度化乃至民主化路径。至少在反贪体制方面，中国正在北京、山西、浙江3个试点试验的国家监察委模式，未来有望在全国推广，将廉政的监察覆盖范围由目前的中共党员扩展至所有公务人员。

有理由期待，集中央12个领导职务于一身、并已成为中共全党新核心的习近平，能在改革方面表现出更大的勇气和魄力，在十九大新团队的全力配合下，在改革方面推出更多的新举措。

由习近平兼任组长的中央军委深化国防和军队改革领导小组推动的军改，今年进入第二年。在去年，军委机关撤销四总部、七大军区变五大战区、新设陆军司令部和战略支援部队、二炮改为火箭军等领导机构改革后，今年的第二波军改注重“脖子以下”的军队规模结构和力量编成改革，即各军兵种编制重整，以及技术军官文职化。今年适逢建军90周年，这一轮军改之所以重要，因为事关裁军30万目标的成败。

在国力日强、军费大增的背景下，解放军的武器现代化近年来已有长足进步，歼-20隐形战机服役，航母“辽宁舰”形成战斗力，首艘国产航母今年亦有望下水，都大大增加了军队战力。但仅靠船坚炮利还算不上国防现代化，解放军还必须在作战理念、规模编制等软件上适应信息化现代战争，才能立于不败之地。

习近平的军改，还有肃清两名前军委副主席郭伯雄、徐才厚在军中余毒的用意。预料十九大上，中央军委委员的更新率将远高于中委的更新率，汰换郭、徐提拔的将领，也是清除威胁“习核心”的最大隐患。今年7月1日，是香港回归20周年纪念日，习近平将会访港。中国人有逢五逢十大庆传统，与2002年、2007年、2012年时的江泽民、胡锦涛一样，习近平也将会发表重要讲话。

不过，与过往3次讲话泛泛地谈论“一国两制”、对港人提出几点希望不同，习近平今年的“七一”讲话，可能会全面总结“一国两制”20年的实践，并深入剖析“一国两制”面临的新情况、新问题。

习近平近年常说的一句话是：统筹国际国内两个大局。在国内政经局势大致底定、国际局势危机四伏、台海局势风起云涌的2017年，介乎内外“两个大局”之间的香港，在中南海眼里的重要性也将大增。明乎此，3月的特首选举对中央来说，不容有失。因为这也是“一国两制”的最新实践，也将为习近平“七一讲话”内容提供新的佐证。而“七一讲话”的精髓，亦将体现在十九大报告的港澳部分。（完）