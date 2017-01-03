香港《经济日报》：十九大召开关键年 迎习时代以稳为先

（1月3日社评）

踏入2017年，中国今年将召开十九大，党总书记习近平布局4年，终确立＂核心＂地位，而十九大之后将正式开启＂习时代＂。

因此，今年是中国政局关键之年，一切经济、民生政策均要作出配合，以稳为先。

中国共产党第十九次全国代表大会（简称＂十九大＂）将于2017年秋季召开。根据中共章程，全国代表大会每5年举行一次，为党的最高领导机关，负责＂讨论并决定党的重大问题＂。

中共将厘定国家未来5至10年的发展蓝图。另一个重点是，会议亦将处理有关中共最高领导层的人事更迭，包括最高层政治局常委去留，对未来政局影响深远。

习近平自2012年起担任中共最高领导人，以强硬的姿态进行反腐，打破以往惯例，拿下了前政治局常委周永康、前中办主任令计划、中央军委副主席徐才厚及郭伯雄等一大批高官，并将相关的石油帮、西山会等派系一一扫除。在经济层面上，习亦亲自掌舵，制定供给侧改革方针；宣传上大力营造＂习大大＂这样比较亲民形象。因此，习被视为自毛邓之后最强的集权领导者。

然而，中国政局之复杂非局外人可以深窥。上周，《解放军报》头版，刊发题为《甚么是真正的忠诚》的评论文章，直指郭伯雄、徐才厚＂严重破坏军委主席负责制＂。郭徐两人已下马多时，《解放军报》此时再作评论，亦非无的放矢。

习近平经过这几年的大力整顿，在去年秋天六中全会终确立了党内＂核心＂地位，为今年十九大铺好路；但这并不等于一切风平浪静，党内仍有不少阻力。因此，今年经济、社会政策均以＂稳＂字为主基调，为了确保十九大前不出大事，以免干扰了十九大布局。

在不久前举行的中央经济工作会提出，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，＂稳是主基调，稳是大局＂。去年内地经济增长预期全年有6.7%的增长率，今年面对国际环境不利因素，不一定会花太大气力去保增长，以免酿成风险。不久前有消息指，习近平在中央财经领导小组会议就称，6.5%不必成为预期目标底线，由此可见中央的态度。

中经会同时提出，要把防控金融风险放到更重要的位置，下决心处置一批风险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。货币政策则提保持稳健中性，也是稳字先行，意味着货币政策在稳增长的同时，未来还会兼顾防风险等其他目标。

在民生方面，首先是用行政手段防止房地产市场大起大落，强硬要求各地主政者不得阳奉阴违：同时，中经会提要完善各项社会政策，努力提高就业、养老、教育、医疗、环境保护等公共服务水平和质量；要守住民生底线。这种种均为维护社会稳定免生民怨，以营造和谐气氛。

以此观之，今年中国正处于政局转折关键处，领导层必然谨慎应对，力保经济平稳，也不可能有大刀阔斧的政策措施出台。一切需留待十九大以后，中国正式进入＂习时代＂，一切才见端倪。（完）