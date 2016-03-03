香港《经济日报》：楼市一放就乱 显中央改革难

（3月3日社评）

中央一刀切松房贷，内地楼市再陷疯狂，此反映经济政策大开大合，有欠细致，极易惹反效果，除楼市外，内地股、汇市亦前车可鉴。中央须增政策前瞻性与执行力，防再一放就乱。

内地楼市落差大 调控忌一刀切

一度吹淡风的内地楼市近日再陷疯狂，除北京、上海、深圳、广州等一线城市，纷现排队抢楼潮，楼价升势更向东莞、苏州等二线城市蔓延，东北的沈阳更一度推大学毕业生零售期买楼优惠，结果新政落地半天便遭煞停。内地楼市乱象春风吹又生，官媒更放风指中央或在月内再推调控政策。

楼市狂态再现，实是典型的政策「一放就乱」现象。本栏曾指，内地楼市状况千差万别，一线大城市不愁销情，部分中小城市库存仍可控，但个别三四线小城市的库存则积压如山。中央要为楼市拆弹，须因地制宜，惟人行上月起再一刀切放松绝大部分城市的楼按贷款，无疑令大、中型城市楼价火上加油，更磁吸小城市的楼市资金，令当地市况冷上加冷。

此反映中央虽决心在今年打好楼市去库存歼灭战，为楼泡拆弹，惟楼市问题非铁板一块，不同城市落差极大，若单靠一刀切措施，极易陷杀敌三千、自伤八百之困，就如现时般引致反效果，为往后稳经济、促改革，徒添烦乱。

改革要前瞻力 辅以落实执行力

事实上，一放就乱的教训，非只楼市。无论是去年制造A股人为牛市，终令泡沫急胀急爆，掀内地金融经济动荡；以至去年8月人民币在毫无先兆下放弃紧跟美元，一次性贬值2%，触发内地以至环球滙市剧震，更挫伤外界对中央驾驭金融经济政策的信心。凡此种种，皆凸显中央纵有稳经济、促改革决心，惟治大国如烹小鲜，今后落实各项经济政策、以至攻坚改革，既要抓大局，手法却要细致。

此须中央提升政策前瞻性，并细致规划落实细节，做足沙盘推演。就如中央今年力推供给侧改革，加快淘汰过剩产能，惟向钢铁、水泥等「重灾区」动大手术前，应更深入评估不同省市的过剩状况，仔细衡量一旦关停个别企业，对当地经济与就业、地方政府财政，以至对个别金融机构资产质素的冲击，确保落刀精准到位。

故内地楼市再现乱象，实是一大警惕，中央对各项经济政策与改革，既要宏观有大蓝图，落实时却要微观灵巧，才有望避免再堕进一放就乱、一收就死的恶性循环。