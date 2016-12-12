《明报》：中经会议 习推改革李防风险

（12月12日社评）

北京上周五召开中央政治局会议分析2017年经济工作，意味着内地今年最后一个重要会议，即总结今年、绸缪来年的中央经济工作会议将于本周召开。而这次会议可能展现一大特色，也已经初现端倪，即习近平力推改革，李克强主防风险。

自1994年中央经济工作会议成为年度例会以来，该会多在11月下旬或12月上旬召开。本届新班子登场后，中央经济工作会议则多于12月中旬召开，去年是在12月18日召开，为20年来最晚，既因领导人密集外访，又因适应＂新常态＂需严谨部署。今年稍作提前，则是因大事当前，瞬息万变，高层有意快刀斩乱麻处置。

经济工作会议惯例是做三件事，有两大讲话。三件事即总结今年工作、分析国内外形势、部署来年任务。两大讲话，则是中共总书记的讲话，定下主基调及大方针；国务院总理讲话，则具体部署来年主要任务。

今年的经济工作会议，有3个特殊背景。首先是时间背景，2017年是中共十九大召开之年，要实现党中央领导层换届，并为2018年的国家领导层换届作准备。10月召开的十八届六中全会，已明确经济工作要为十九大召开作好保障，等于为经济工作会议交代了政治任务。

第二个特殊背景，是复杂的经济走势。内地经济下行虽初步稳住，但对经济运行之势各方仍研判不一。与此同时，对今年以来的供给侧改革、结构性调整，进程和效果也仍存争议。经济工作会议需要取得共识，一锤定音。

第三个特殊背景是国际大势。今年是国际层面所谓＂黑天鹅＂频飞之年，于中国而言，是反反覆覆，年初困难重重，第三季起却峰回路转，年尾又阴云密布。除两岸对峙、欧洲变局、英国脱欧，到美国大选特朗普胜选，最近的特蔡通话，都令变数增多。经济工作会议需小心拿揑，制定因应之策。

在这些特殊背景下，看问题自然要有新视角，办事情亦要有新招数。2011年的经济工作会议，定下一个总基调＂稳中求进＂，过去4年来都持续＂坚持＂。今年料将再重申这一总基调，但怎么＂稳＂，又如何＂进＂，必须贯注新内容。

十八届六中全会以来，在总基调下的主要经济方针，已有共识，今次中央经济工作会的方针，仍是＂稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险＂15字。十九大即将召开，＂稳增长＂打头，今年内地经济增长预期全年能有6.7%的增长率，比底线6.5%略高，已算达标，明年略＂进＂即可，不用花太大气力去＂保＂，一旦太过注重增长，就可能影响结构调整进度。

＂稳增长＂排头，＂促改革＂升级，且将由习近平领军。这是因为，中共领导层除定下明年为政治大事之年，还敲定是＂实施推进供给侧结构性改革的深化之年＂，经济工作将以＂推进供给侧结构性改革＂为主线。

在政治局会议为中央经济工作会议定调前，习近平曾专门召集中央＂深改组＂开会，决定要＂多推＂4类改革，＂多推有利于增添经济发展动力的改革，多推有利于促进社会公平正义的改革，多推有利于增强人民群众获得感的改革，多推有利于调动广大干部群众积极性的改革＂。

来年中国将力推改革，且由习近平领军，有四方面用意，一是提高改革整体效能，解决现存问题；二是扩大改革受益面，增加施政支持度；三是发挥好改革先导作用，增强经济活力和动力；四是最重要的，即配合十九大召开，掌握政治话语权。

今天的中国，改革有风险，不改革也有风险，＂防风险＂除保障十九大，还有在保持社会稳定的前提下推进关键领域取得突破的新任务，而＂防风险＂的重任就在总理李克强肩上。

内地经济目前面临三大风险，首先是泡沫风险，现在房地产调控不持续推进有泡沫加大的风险，力度把握不准又有矫枉过正风险；其次是人民币汇率贬值，有引发资本外流失控的风险，以及外向型经济受损的风险；再就是政府和企业的债务风险。这些风险不仅可能令改革低于预期，还可能由系统性风险引致全面经济危机。

国际层面更有较严重的风险压力，包括美联储超预期加息引发的流动性转变，民粹主义和贸易保护主义在全球盛行，特朗普的对华政经政策更可能潜伏货币战、贸易战等重大风险。是以习近平推改革不易，李克强防风险担子也不轻。（完）