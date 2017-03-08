香港《经济日报》：外储虽告回升 中央战战兢兢

美元疲软成为关键主题--FXTM富拓
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
（3月8日社评）
内地2月外汇储备出乎意料回升，重上3万亿美元水平，相信与人币喘定有关，但中央忧患实未解，因美国联储局或加快加息步伐，人币汇率和外储下跌以至走资压力始终难消。
在中央大力干预下，国家外汇储备的跌幅已于1月大为收窄，惟仍跌穿3万亿水平，外界虽认为暂无再大跌忧虑，意料不到的是2月外储回升，重上3万亿美元，是自去年6月以来首次回升。
此跟人币在新春过后喘稳有关，因人行在离岸市场减少人币流动性，并实施连串打击资金外流措施，如禁止民众到境外买楼、买保险和投资，以及取缔地下钱庄，再加上强制国企结汇，令内地资金外流放缓，令外储反弹。
但这并不代表外储已转势和人币企稳，相反中央担忧新一轮人币贬值和走资潮将会来临，因美国联储局多名官员包括主席耶伦已纷纷示意，香港时间下周四凌晨甚有可能加息，令联邦基金利率市场反映下周加息机会高逾9成。
市场更关注的是，若储局提前下周加息，那储局整个加息步伐是否加快，今年加息次数会否由原先估计的3次增至4次。若然如此，强美元浪潮恐重现，那去年强美元引发其他货币包括人民币贬值的情况便会重演。
对于中央来说，恐怕又陷入挨打局面。一方面，是面对能否相应加息减轻人币贬压的问题。虽说中央现时要落实去杠杆，但其实亦很担心去杠杆万一过急，会戳破楼市等资产泡沫，促成金融与经济震荡。
防金融风险仍是中央要务，故近期中央宁用所谓变相加息方法，如上调逆回购和常备借贷便利（SLF）和中期借贷便利（MLF）利率等微调工具，来略收银根，而一直避免一刀切的增加人币存款准备金率，遑论直接加息。
另一方面，又要面对是保外储还是人币汇率的老问题。中央既要避免人币如去年较快贬值而令国际投资者减持，因这与今年政府工作报告中提出要「保持人民币在全球货币体系中的稳定地位」相逆。同时，亦要避免外储重拾跌势，并冲击按国基会（IMF）衡量外储安全水平的2.7万亿美元关口。
人币汇率主要变数是美息、美汇，中央只能相应采取应对措施，故确是难以安心，可以肯定的是，中央既要走好政策平衡木，更势续力控资金进出及严打走资，力减金融风险。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
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