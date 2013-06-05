香港《经济日报》：人民币不打货币战 中央须防冲击

（6月5日社评）

人民银行行长周小川指不会让人民币竞争性贬值，明示不参加环球货币战，既有利塑造中国负责任大国形象，更可助推人民币国际化。惟要赢取这些中长期利益，中央还须妥善缓减热钱与出口两大眼前冲击。

人民币滙价上周曾回软，惟过去两个交易日又再走强。此因内地传媒前天指，周小川明言，中国不会参加国际货币战争。市场遂憧憬中央提高对人民币升值的容忍度，人民币可再升。

中央却拒打货币战，相信是中央在权衡利害后，认为利大于弊，中长期可取，此至少有三方面因素。

其一，塑造负责任大国形象。目前环球多国争相量宽，为全球经济添乱。中国不加入货币战，可凸显中国是国际社会中负责任的持份者。

其二，助推人民币国际化。中央藉宣示不会让人民币竞相贬值，向国际社会表明人民币是负责任货币，以行动增强国际投资者持有人民币的信心，增强人民币国际化的动力。

其三，加快国内产业升级转型。中央表明不会加入货币战，警示中国的廉价出口优势将不再，只有加快升级转型、提高产品增值，才会有未来。

因此，人民币不加入竞相贬值大潮，实有其争取中长期利益的盘算。惟中国的负责态度，反增添人民币升值预期与压力，眼前已惹来两大冲击。

一是，人民币前景续看涨，国际热钱势更汹涌到中国，令资产泡沫愈吹愈胀；二是，内地出口企业经营困境势更严峻，将拖累出口与经济。

故中央要从担当大国责任中获好处，还需有力地化解当前负面冲击。只有如此，中央才能做到长短期兼治，在环球货币混战中成真正赢家。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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