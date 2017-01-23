《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新

（1月23日社评）

就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。

在世界经济论坛的演讲中，习近平竭力为经济全球化护航，他指出，经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，为世界经济增长提供了强劲动力，促进了商品和资本流动、科技和文明进步、各国人民交往。想人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，是不可能的，也不符合历史潮流的。

作为一名共产党领袖，在资本主义的论坛高调宣扬自由贸易的好处，颇有黑色幽默意味。但作为全球第二大经济体、全球第一大贸易国的领袖，为经济全球化辩护，鼓吹贸易自由化，确符合身分。据国际货币基金组织（IMF）预计，2016年中国为全球经济增长贡献了1.2个百分点，而美国只贡献了0.3个百分点，欧洲只贡献了0.2个百分点，中国的贡献率远超所有发达国家之和。对于国际财金界精英来说，面对一个令人忧虑的以邻为壑的孤立主义者特朗普，习近平的上述言论可谓雪中送炭。

在两篇讲话中，习近平只字未提特朗普，但「搞保护主义如同把自己关进黑屋子」，「要践行承诺、遵守规则，不能按照自己的意愿取舍或选择」。对应对气候变化的《巴黎协定》「应该共同坚守，不能轻言放弃」等话，都显然是针对特朗普的。

为配合演讲中「中国的大门对世界始终是打开的，不会关上」的宣示，中国国务院在演讲当日就发布扩大对外开放、积极利用外资的通知，允许外商可在A股主板、中小企业板、创业板上市，并在「新三板」挂牌，还可发行公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具融资。此外，还放宽银行、证券公司等的外资限制，开放外资进入会计审计、建筑设计、评级服务等领域，这一举措，在遏抑资本外流之余，也向世界彰显中国开放的诚意。

习近平的演讲反覆提到「全球化」，但在「全球化」一词前面均加上「经济」的限定词。因为中国对待全球化的立场，向来都不是普世主义的。在国际政治层面，中国仍坚持360多年前《威斯特伐利亚和约》（Peace of Westphalia）确立的原则，即坚持国家主权和尊严必须尊重，内政不容干涉。主张各国应在不受外部干扰施压的情况下，寻求适合自身的发展道路。这显示中国拒绝「一刀切」的全球主义方案，只是有选择地融入「全球化」。

如果说特朗普要打破现行国际秩序的桎梏的话，习近平对现行秩序亦非照单全收。他在演讲中抱怨，过去数十年，国际经济力量对比深刻演变，而全球治理体系未能反映新格局，代表性和包容性很不够；而全球经济治理体系变革紧迫性愈来愈突出，国际社会呼声愈来愈高，呼吁赋予新兴市场国家和发展中国家更多代表性和发言权。

习近平在演讲中宣布，再提供2亿元人民币帮助叙利亚难民和流离失所者，以及将中国－联合国和平与发展基金优先用于联合国及日内瓦相关国际机构提出的和平与发展项目，体现出一个负责任大国的应有承担。

相较于特朗普强调的「买美国货，雇美国人」的「美国优先」政策，习近平所说的「世界好，中国才能好；中国好，世界才更好」及「人类命运共同体」理念，反映了截然不同的格局和胸襟。在今日世界，当美国产生一名令人望而生畏、难以捉摸的新总统，当欧洲面对民粹崛起、难民冲击、经济窘迫等内外交困而陷入四分五裂边缘之际，中国领导人向世界提供中国方案，是展现软实力的绝佳机会，这也是习近平今年破例出席达沃斯世界经济论坛的主要原因。不过，中国的领导层必须认识到，中国方案也好，软实力也好，仅凭强大的经济和军事实力都不足够。对全球特别是各国人民来说，如何透过制度创新、良政善治、提升国家治理能力、在精神世界包容和普惠全人类发展，才是中国模式和中国方案最终赢得青睐的最大课题。