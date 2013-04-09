香港《文汇报》：“习萧会”意义非比寻常

（4月9日社评）

中共中央总书记习近平昨日在博鳌会见台湾两岸共同市场基金会荣誉董事长萧万长，对促进两岸合作提出4点希望。此次“习萧会”备受瞩目，是因为习近平全面接班以来，第一次就两岸关系发展表示看法，代表了大陆新一届领导人对两岸关系发展的思维和规划。

如今两岸“三通”已经实现，两岸经济合作框架协议（ECFA）的签署和实施，开启了两岸经济关系新的发展阶段。中国会更多考虑台湾同胞的需求和利益，为深化两岸经济合作提供更广阔的空间。这显示大陆更加注重两岸关系稳定发展，更加照顾台湾同胞的利益。台湾媒体评价，“习萧会”就两岸关系未来发展深入交换意见，为两岸关系发展指明前景。

“习萧会”除了传递两岸关系发展大局持续稳步向前的信息，同时也落实到具体的经贸合作，双方都表达了尽快完成两岸经济合作框架协议（ECFA）后续商谈，及早签署服务贸易协议的意愿，也就台湾参与区域经济整合表达了正面态度。当前国际经济变化频繁，两岸经济都面临挑战，台湾更需要通过加强与大陆的经贸合作，进一步拓宽区域经济空间，才能增强抗逆力。

实现民族伟大复兴的“中国梦”是两岸共同追求的目标，台湾与大陆都是中国的一部分，要圆“中国梦”台湾不能缺席。“中国梦”包括国家富强、民族振兴、人民幸福等核心内容，两岸骨肉相连、手足情深，一定能够携手改革发展，增进合作、相互提升，进一步促进两岸关系的互信与互利，在共圆中国梦的目标引领下，实现两岸关系新的飞跃。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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