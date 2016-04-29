香港《文汇报》：维护亚洲稳定 不应假借外力

（4月29日社评）

亚洲相互协作与信任措施会议第五次外长会议昨日在北京开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表重要讲话。今天的亚洲，和平稳定是大势所趋，发展繁荣是民心所向。由于历史原因和现实利益，亚洲局部地区存在影响和平发展的因素，但是亚洲国家和人民有能力、有智慧通过对话协商，和平解决争议，走出一条共建共享共赢的亚洲安全之路。亚洲国家必须防范域外国家不怀好意插手本地事务，更不应邀请外力介入干预，以免地区问题复杂化、尖锐化。

亚信成立以来，顺应世界多极化和区域一体化历史趋势，为促进各国互信与协作，探索符合亚洲特点和各国共同利益的安全与发展道路，作出独特贡献。中国是亚洲和世界的大国，奉行和平外交政策，始终是国际和地区安全的维护者、建设者、贡献者。中国坚定不移走和平发展道路，坚定不移维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序，坚定不移推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系。2014年亚信上海峰会上，中方倡议树立共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，发展合作共赢的新型伙伴关系，在追求本国利益时兼顾各国合理关切，在谋求本国发展时促进各国共同发展，在维护本国安全时尊重各国安全，构建亚洲命运共同体。

不可否认，亚洲安全仍存在一些不明朗因素，包括朝鲜半岛、南海问题、阿富汗、叙利亚、巴以等问题，均受到国际社会高度关注。中国强调以对话增互信，以对话解纷争，以对话促安全，这也是亚洲国家长期以来形成的相互尊重、协商一致、照顾各方的＂亚洲方式＂，对化解争端行之有效。

但是，近年有域外国家为巩固全球霸主地位，不断插手亚洲事务，在朝鲜半岛、南海问题上表现尤为过分，一方面在亚洲派驻强大军力，激化矛盾，制造紧张气氛，另一方面拉帮结派，打造军事同盟，怂恿有领土主张的国家向联合国、国际法庭求援，企图将问题国际化、扩大化。正是由于这种挑拨操弄下，亚洲领土争议、地区冲突被小事化大，和平发展的前景蒙上阴影。

亚洲是全球经济增长最快的地区，区域合作和一体化进程方兴未艾，保持和平稳定最有利于亚洲及全世界。亚洲的安全要靠各成员国共同维护，亚洲的发展要靠各成员国共同促进，亚洲各国应通过友好协商的政治手段化解危机。若有国家假手外人，借助外力，不仅对解决争端于事无补，反而会被綑绑上他人的＂战车＂，最终让自己和亚洲蒙受伤害。个中利弊，值得各国当政者明察。（完）