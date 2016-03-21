香港《经济日报》：中国债务问题 严重却非高危

（3月21日社评）

国务院副总理张高丽指要严防股、债、楼市风险交叉感染，人行行长周小川亦指中国经济杠杆率偏高。中国的债务问题虽是严重而非高危，却拖经济增长后脚，须审慎逐步拆弹。

随着中国经济增长近年快步减速，国际社会唱淡中国的声音不绝，其中一个说法，就是中国债务危机恐怕无可避免迟早爆破，令中国经济硬着陆、伤筋挫骨。那么，中国债务问题严重吗？答案是严重。那债务问题高危将爆吗？答案是却应非如此。

说中国债务问题严重，因中国债务占国内生产总值（GDP）的比重虽只达250%，仍较大部已发展国家为低，但内地仍是发展中国家，以国际正常水平衡量，内地现行的私人信用存量所应相对的人均GDP却高达25,000美元左右，差不多是现时内地人均GDP的3倍，债务明显偏高。

何况，虽然官方的银行呆坏帐率仅1.5%，但外界普遍认为是低估，有研究估计实际可能达8.1%，意味银行业的资本缺口可能达7.5万亿元人民币，约内地GDP的10%。而且，正如张高丽忧虑的股、债、楼市风险交叉感染，目前内地楼市泡沫浮泛，三、四綫楼市濒临破裂，房地产相关债务或会触发骨牌效应。

但严重还严重，爆破的风险暂时仍不高，最主要是中央正施手术拆弹。其一，是地方债置换。2014年底，中国地方政府债务总额达24万亿元，而中央已计划将地方债置换规模扩大至15万亿元。

其二，是债转股。内地盛传，由于不少企业尤其殭屍企业债务成为坏帐风险高，中央正研究将债权转为股权，既减少企业债务支出、增加企业资本，更减少银行的呆坏帐，至少帐面如此。

其三，是中国特殊国情，就是不少负债企业是国企，银行亦多是国企，背后有国家支撑，有国家资源包括行政与法规的支援。

然而，中央要控住债务危机虽然不难，但代价难免，地方债置换后仍是要还，债转股未改变资产质素，只是将负担大部分转给银行，而个中挤占了的资金，以及获吊命的殭屍企业，会拖慢经济增长与改革，且问题实际上是拖而未解。中国债务问题虽仍可控，但必须着手认真拆解，中央在债转股等财技外，须让资不抵资的项目与企业有序违约，底綫是不触发骨牌效应、不出现系统性金融危机，亦只有在释放违约风险，让市场消化，债务危机炸弹才能真正拆除。