香港《文汇报》：权威人士再为中国经济指向定调

（5月10日社评）

来自国家最高决策层的权威人士，昨在《人民日报》再度发声，传递出关于未来经济走势的三大信号。这是中央对国家经济整体发展的未来判断、政策取向的纲领性阐述，特别是未来一段时间，中国经济将呈「L型」走势的判断，是对目前经济形势客观而清醒的判断，引发各方高度关注。内地有关专家认为，这位权威人士的谈话，充分体现了上月30日中央政治局会议关于当前经济形势和经济工作的有关精神，需要高度重视和加深理解，以便把握好中国经济未来的发展方向。

权威人士在与《人民日报》记者的谈话中，分析中国经济今后走势，明确中央将采取的政策措施，观点新颖，内容丰富，政策性和指导性都很强。归纳起来，有三方面的重要内容：首先是认为未来一段时期，由于当前经济运行的固有矛盾没缓解，一些新问题也超出预期，中国经济将呈「L型」走势；二是中央不会用加杠杆的方法来硬推经济增长，而是要在坚持货币和财政政策总基调不变的前提下，更加注重宏观调控的灵活性，做更富前瞻性、针对性的调控；三是继续坚定不移推进供给侧改革，在去掉无效产能的同时，也要增加有效供给，培育新的发展动力。

上述判断和政策取向，显示中央在面对中国经济进入新常态的新环境下，政策思路已经摆脱以往过分倚重GDP增长、过于依赖投资拉动经济的旧模式，而是用实事求是的科学态度，既客观评价经济形势，不回避困难，不掩饰矛盾；又以新的思维和新的方式，注重对宏观经济的精准调控，继续以推动供给侧的全面改革，带动经济结构的全面调整。可以预见，在经历了数年「L型」走势之后，未来的中国经济发展，定能克服重重困难，进入良性循环和健康发展的轨道。

在香港与内地经贸关系越来越密切的当下，内地经济动向对本港经济的影响也越来越大，预期中的未来数年「L型」走势，也将在相当程度上，对香港经济的走势产生重要而深远的影响。有关专家认为，内地经济在短期内难以见底回升，也将间接令香港经济未来的增速有限，香港的一些相关行业需要做好应对困难的准备。不过，由于内地的经济体积庞大，去年GDP总量是67万亿元人民币，是全球第二大经济体，即使只有个位数的增长率，新增的数值也是以数以万亿计。而且，国家推动「一带一路」战略的实施，也产生了巨大的需求，港人如果能够跳出传统思维和过往模式的束缚，努力抓住这一机遇，勇于进行新的尝试，应该可以在这个国家战略的带动下，找到新的发展空间，培养新的经济增长点。因此，从总体来说，权威人士此次对中国经济未来走势和改革政策取向的纲领性阐述，对香港来说，应是一个正面而积极的信号。