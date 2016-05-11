香港《明报》：内地坦承L形经济 转型须埋首啃骨头

（5月11日社评）

《人民日报》在头版刊登「权威人士」的专访，标题为「开局首季问大势」，内容议论纵横，词锋犀利，不仅为中国经济「问诊把脉」，还开出药方，显示绝对的权威性，一些说法与近期个别高层官员对经济景况的描述，很不一样。《人民日报》以高规格处理这个专访，其权威性毋庸置疑，只是「权威人士」的点拨与政府官员宣示之间，应以哪一个为准，是专访衍生出来的问题。除此之外，专访对中国经济大势研判、对点线面的调整转型，以至放眼长远、不求短期利益的解决债务等经济问题的表述，可以说切中要害，充分反映目前北京的实事求是、埋头苦干作风。

《人民日报》以专访「权威人士」的方式探讨中国经济，这是一年来第三次。首次是去年5月25日，当时是回应经济增速回落；第二次是今年初，当时内地股市动荡，国际金融市场波谲云诡，而供给侧改革已经提上日程，内涵备受关注；今次是第三次，回应今年首季经济、议论各方面经济热点。前两次「权威人士」发声后，反映在股市，以即日计，首次是沪指猛升3.35%，但是半个月后大幅下跌；第二次沪指大跌6.86%，至于今次则沪指跌幅为2.79%。「权威人士」3次发声，股市都以下跌回应，说明在新常态之下，投资者的解读都趋向负面，今次「权威人士」不想再有无谓猜测，直接挑明中国经济难以说好。

今年首季，中国录得GDP增长6.7%，进出口贸易表现优于预期，有高层官员形容为「开门红」、「小阳春」，对经济前景的描绘甚为乐观。不过，「权威人士」直言中国经济运行不可能是U形，更不可能是V形，而是L形的走势。这个L形是一个阶段，「不是一两年能过去的」。说得斩钉截铁，一点也不含糊。所谓L形经济运行，一是调整还未触底，二是即使触底，仍然要在底部横行；设若「权威人士」的说法反映实况，则中国经济疲软，将会持续一段较长时间。自从中国经济进入新常态以来，国际不乏研究机构或投资者对中国经济前景提出负面看法，内地对此甚为「感冒」，官方传媒经常就此发文反驳，认为有关说法旨在「唱衰」中国经济。现在「权威人士」提出的一个阶段L形经济运行说法，实事求是，值得肯定。

首季经济数据公布之后，投资市场仍然显得呆滞甚至回调，说明投资者并未被表面数据蒙蔽。事实上，首季经济增长，主要靠固定资产投资拉动，这是旧招数，与内地近年强调经济转型，增加第三产业占GDP的比重，并不脗合。「权威人士」重申目前主打方向是供给侧改革，要做到「五大任务」，包括去产能、去库存、去杠杆、降成本及补短板，设若中国经济坚持按此方向调整，则内地不会实施宽松的货币政策，以为央行将大幅减息催谷经济，将会落空。

内地房地产市场积压十分严重，今年初曾有放宽购房限制措施，房地产市场一度亢奋起来，上海等城市出现通宵排队买楼等场面，楼价飈升，泡沫愈吹愈大。在「权威人士」看来，房地产去库存应该是推动城镇化、让人住进楼房的去库存，而非通过增加杠杆的方式去库存。这种权威说法，给市场释出的信息十分清楚，就是要如啃硬骨头般完成任务，不会重蹈「大水漫灌」市场的覆辙。对投资者而言，这是重要信息。

「权威人士」提到「我们明确了股市、汇市、楼市做政策取向，即回归到各自的功能定位，尊重各自的发展规律，不能简单作为保增长的手段」。回顾去年初，内地官方大力催谷股市，所谓「国家牛市」成为现代投资奇观，当时就有以兴旺的股市消化特别是地方债务的考虑，股市被赋予去库存的功能。其结果是泡沫爆破，股市暴跌，形成中国独有的股灾，蒸发了数以十万亿元计资产，教训之惨痛，连内地的金融改革也停顿下来了。现在看到「回归到各自的功能定位」表述，是交了极其昂贵学费的结果，若以后金融市场毋须再经受不必要折腾，去年夏天和今年初的「金融学费」，还有一定价值。

「权威人士」点明不应该做的，还有勿轻言「债转股」，担心控制不好，会产生系统性金融风险等。至于认为要做的包括处理「殭屍企业」，要建立新型政商关系，给企业家定心丸，「让企业家既有『恒产』又有『恒心』，不要盲目翻旧帐，使创业者有安全感」等，都是有针对性的积极作为。总之，这篇「权威人士」专访披露的信息，是未来一段日子的中国经济工作，无发财捷径、要啃硬骨头、须埋头苦干，整体会较为辛苦。不过，克服重重困难之后，成果会十分紮实，中国的经济将迎来另一个数十年荣景。