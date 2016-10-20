香港《经济日报》：楼控与走资 左右内地经济续稳

（10月20日社评）

内地第三季经济增长6.7%，符合市场预期，全年应可达6.5%至7%的目标，惟仍有楼控过度与资金流走两个隐患，需中央防范及加强财政政策力度，为经济软企稳护航。

国家统计局昨以＂总体平稳、稳中有进、稳中提质、好于预期＂总结内地第三季度经济形势。以昨天公布数据看，除符市场预期，反映稳经济政策逐步发挥作用外，细节还有可喜趋向。

此主要有两方面，其一，是居民消费向好，首三季除消费对经济增长的贡献率达到71%外，9月社会消费品零售总额增长10.7%，略高于8月的10.6%，显示需求结构续有改善。其二，固定资产投资有所回升，外界甚为忧虑、一直低迷的民间投资亦扭转增速跌势，虽仍处低位，但已优于预期。

以目前走势看，第四季经济增长可望与第三季相若，故全年应不难达到6.5%至7%的目标。但经济向好之中，还须留意两个隐患。其一，是楼市调控。楼市高烧迫令中央对楼市动真格，除各城市纷推限购、限贷等措施外，人行亦终从信贷着手，除召见各大银行要求控制对房地产商与置房者的贷款，并整顿P2P网贷，种种措施已令部分城市房屋销售量开始回降。

中央意图是要控住高烧的一、二线城市楼泡，将资金推往三、四线城市以减房屋库存，惟市场有其逐利逻辑，不一定如政策所愿，如楼控平衡木走不好，有令楼市普遍降温的风险，打击房地产投资、相关行业以至置业相关消费等。

其二，9月外汇储备下跌188亿美元，已是连跌3个月，恐反映资金正加快外流。由于美国可能于年底加息，令人币走贬，或会令资金续走，若流速太快，或会打击仍处弱企稳的经济，中央势密切观察人币跌势，并打击资金非法外流。

正因经济企稳势头未够强健，加上上述两个隐患，相信中央会加强稳经济措施，由于放宽货币政策不利去产能、去杠杆，中央应会继续加大财政政策力度，如在投资方面加力鼓励民间投资、推进更多公私合营（PPP）项目等；更会力谷消费，如国务院上周五召开会议，增加旅游、文化等5个行业的供给，以拉动消费。

在外围经济环境不利出口下，中央要巩固经济企稳，难靠投资、消费、出口三头马车并行，如何推动消费与投资、防范楼市等隐患，相信是今季以至明年的政策重点。（完）