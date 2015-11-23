香港《明报》：巴黎恐袭对中国国际战略的影响

（11月23日社评）

举世震惊的巴黎恐袭事件对国际格局带来了冲击，也不可避免地影响了中国的国际战略。虽有分析认为，今次事件与2001年的美国「911」事件一样，将再一次缓解中国的战略压力，但当今世界格局及中国在全球的地位都与2001年时截然不同，14年前的戏码恐难照搬重演，欧美的合力围剿，ISIS等恐怖势力的负隅顽抗，都将激化中东地区的冲突，给中国的国际战略特别是「一带一路」计划带来不少新挑战，须小心应对。

2001年的「911」恐袭事件，确实转移了华府的注意力，中国在联合国等领域支持美国反恐，令南海撞机后剑拔弩张的中美矛盾得以缓和，中国的外部和平环境得以维持，为中国赢得了长达10多年的发展机遇。这10多年间，中国成为全球第二大经济体，综合国力又上了一个大台阶。

但今天形势已完全不同，首先，巴黎恐袭虽是针对西方世界，但对欧洲的影响较美国更大，未必能改变美国重返亚太的战略部署；其次，以ISIS的反人类本性，针对的不限于欧美国家，俄罗斯民航客机被炸毁、中国人质被杀害，令世界大国都难置身事外；第三，中国已经是全球第二大经济体，与世界的联系更加紧密，国家利益已不限于国土境内，特别是国家主席习近平所提倡的「人类命运共同体」更将中国的国际责任提到了空前的高度，那种对其他地方发生的事情袖手旁观、韬光养晦、闷声发大财的外交方略，已不足以应付今天的世情；尤其令人关注的是，在攸关中国未来发展关键的「一带一路」发展大计，中东地区正是「海上丝绸之路」的枢纽要冲，当地局势的动荡恶化，必给「一带一路」计划的实施平添重重阻力。

中东地区历来是世界乱局的火药桶，既有以巴的历史夙怨，亦是回教极端势力的大本营，加上近年颜色革命的风起云涌，激烈的叙利亚内战，令当地形势乱上加乱。

中东一直是大国角力之地，尤其是美俄两国在当地都介入颇深。中国以往限于国力，多是扮演旁观者角色。但近10多年来，中东已渐成为中国石油资源的重要来源地，中国基建业亦在中东市场占据相当份额。近年中国两次大规模撤侨行动——利比亚撤侨和也门撤侨，都发生在中东，显示此地的风云变幻与万里之外的中国也息息相关。随着中国外贸的长足发展，对从红海、亚丁湾经苏伊士运河到地中海航线的依赖日益加重，沿线地区的和平安宁，攸关中国国家利益。

由于历史原因，中国与中东国家的交往不算太密切，中国的中东外交也不算活跃。自从2012年初前总理温家宝国事访问沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔3国之后，国家领导人已有近4年未踏足这里，这固然与当地形势的混乱动荡有关，但却与中国力推「一带一路」的雄心壮志不符。

今年以来，形势似乎出现了一些变化。人们注意到，就在国家主席习近平赴土耳其出席G20峰会前夕，副总理汪洋衔命访问了以色列和巴勒斯坦两国，中国也加大了斡旋以巴冲突的力度。在中东的周边，中国与巴基斯坦签署了建设中巴经济走廊的协定，这是「一带一路」战略中最接近中东的一个项目；同时，中方也充当了阿富汗政府与塔利班组织的调停人；而在伊朗核危机顺利解决之后，中国与伊朗的关系也迅速升温，伊方最近更宣布，国家主席习近平将在近月内官式访问伊朗。如果成事，这将是继2002年江泽民访伊之后，中国国家元首13年来首度访伊，具有重大地缘政治意义。

巴黎恐袭、俄航机被炸以及中国人质被杀，无意间将中欧俄三方推上了反恐的统一战线。主动介入中东的治理，既可遏制蔓延中的恐怖主义袭击浪潮，也对中国西北安全、遏制疆独势力有釜底抽薪之效。在ISIS残暴杀害中国公民之后，中方既要显示对国际恐怖主义的重视，参与国际反恐阵线，又要小心拿揑，软硬兼施，避免将恐怖主义的祸水引向东方。

尽管美国在亚太地区围堵中国的态势不会有根本的改变，但盱衡世界大势，反恐既关乎中国国际责任，亦与中国国家利益相关，中东虽是乱麻一团，中方也不应无所作为，更何况，「一带一路」的西进策略，本身就是中国为应对美日联手在太平洋遏制中国的声东击西之举。若能善用国力和影响力参与中东反恐与治理，合纵连横，则既可维护自身西域稳定与能源运输线安全，又可消除国际上对反恐的双重标准噪音，树立负责任大国的形象。