《信报》：中日关系军事化 和解之路愈走愈远

(10月29日社评)

日本首相安倍晋三昨天出访土耳其，出访前夕先后在自卫队年度阅兵仪式上和接受外媒专访，发表露骨的制华言论，反映中日关系不仅再跌至两国建交以来的新低点，双方和解出路也愈走愈狭窄。

安倍今年内两度出访土耳其，相信除了催促土耳其政府加快批准日本企业参与当地的核电站建设，恐怕还与土耳其首次选购了中国「红旗九」导弹，作为武装该国新一代远程防空系统相关。日媒分析，安倍此行骨子里最想游说土耳其取消这宗中土军贸交易。

安倍增加和使用军事力量的意图愈来愈露骨。中日在钓鱼岛主权的争端，日本坚持不存在主权争议；同时，在日美安保条约下，安倍强硬立场不断升级，由海上保安执法船的对峙演变为军事对碰，也使中日关系由政治交恶逐步转向军事化。

由钓鱼岛主权纷争激化两国关系军事化，情况愈演愈烈。去年8月，美日在夏威夷举行「攻岛」联合军演，行动暗含美国不排除中日在钓鱼岛发生武力冲突后，日美联手进行军事干预收复失地，把中日关系军事化推向一个更难回头的地步。

防卫省统合幕僚部宣布，将于11月1日至18日，连续两周动员海陆空自卫队逾3万4千人，以九州和冲绳为中心进行大规模联合军演，显示安倍政府进一步增强和使用军事力量的战略用心。

事到如今，中日须先把钓鱼岛主权之争降温，避免军事化关系继续恶化，两国关系才能重新稳定下来。但无论如何，中日关系军事化已令东亚地缘政治动荡的潜在风险不断升温。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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