《信报》：中日关系军事化 和解之路愈走愈远

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
(10月29日社评)
日本首相安倍晋三昨天出访土耳其，出访前夕先后在自卫队年度阅兵仪式上和接受外媒专访，发表露骨的制华言论，反映中日关系不仅再跌至两国建交以来的新低点，双方和解出路也愈走愈狭窄。
安倍今年内两度出访土耳其，相信除了催促土耳其政府加快批准日本企业参与当地的核电站建设，恐怕还与土耳其首次选购了中国「红旗九」导弹，作为武装该国新一代远程防空系统相关。日媒分析，安倍此行骨子里最想游说土耳其取消这宗中土军贸交易。
安倍增加和使用军事力量的意图愈来愈露骨。中日在钓鱼岛主权的争端，日本坚持不存在主权争议；同时，在日美安保条约下，安倍强硬立场不断升级，由海上保安执法船的对峙演变为军事对碰，也使中日关系由政治交恶逐步转向军事化。
由钓鱼岛主权纷争激化两国关系军事化，情况愈演愈烈。去年8月，美日在夏威夷举行「攻岛」联合军演，行动暗含美国不排除中日在钓鱼岛发生武力冲突后，日美联手进行军事干预收复失地，把中日关系军事化推向一个更难回头的地步。
防卫省统合幕僚部宣布，将于11月1日至18日，连续两周动员海陆空自卫队逾3万4千人，以九州和冲绳为中心进行大规模联合军演，显示安倍政府进一步增强和使用军事力量的战略用心。
事到如今，中日须先把钓鱼岛主权之争降温，避免军事化关系继续恶化，两国关系才能重新稳定下来。但无论如何，中日关系军事化已令东亚地缘政治动荡的潜在风险不断升温。
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。