《明报》：中韩中日关系面临新局

（5月22日社评）

韩国新总统文在寅上任后，派出特使团出访中美日俄欧，赴华特使李海瓒上周获国家主席习近平接见，并递交了文在寅致习近平的亲笔信，预计因部署「萨德」（THAAD，末段高空区域导弹防御系统）而陷入低潮的中韩关系出现转机；另一方面，出席一带一路高峰论坛的日本代表二阶俊博亦在与习近平见面时递交了首相安倍晋三的亲笔信，表达了改善中日关系的愿望。随后又传出中国国务委员杨洁篪有望访日，为7月两国领袖峰会作准备。中韩、中日关系的这种戏剧性变化，与朝鲜核危机稍缓有关，也与近期中国的外交策略调整，以及中美关系的演变有关。

中韩关系的缓和，首先是因韩国选出了对华和对朝政策较为温和的新总统文在寅，他甫上台就表示要重新考虑「萨德」的部署。韩国一项最新的民调结果显示，56.1%受访者认为「应重新探讨部署萨德的决定」，而坚持「应接纳部署决定」的受访者仅占39.9%，显示主张应重新检讨萨德部署的舆论大幅高涨。

在中国方面，文在寅当选伊始，习近平就致电祝贺，文就任后两人又通电话，并在一带一路峰会召开前夕向韩国发出邀请，在朝韩双方均派团出席的情况下，习近平只接见了韩国代表而未接见朝鲜代表，对韩示好的态度溢于言表。另一方面，中方加紧对朝鲜施压，据日媒报导，4月18日平壤曾向北京通报两日后将核试，但遭中方强烈警告，若核试将全面封锁中朝边界，令朝方知难而退，此举展现了中方处理朝核危机的诚意。后来朝鲜虽又试射导弹，但与核试的震撼力毕竟不可同日而语。与此同时，中方亦尝试改变策略，逐步将「萨德」问题与中韩关系区分开来，并希望美韩对已经部署的雷达装备采取技术措施，固定向北而非向西探测，并保证不再升级设备，以寻求解决「萨德」问题的突破口。

「萨德」问题的实质是美国利用朝鲜导弹威胁为由，追求对中俄两国战略威慑优势之举，韩国是不幸被卷入这场大国角逐，中国已声明会采取战略武器部署等军事应对手段，就这些手段是直接针对美国的战略武器而非针对韩国的。一俟中方的应对措施准备完毕，中美战略威慑平衡重新恢复，「萨德」对中韩关系的影响终会告一段落。

今年是中韩建交25周年，双方都有意在「萨德」问题找落台阶，只不过，经过此番折腾，韩国已遭受了8.5万亿韩圜（约580多亿港元）经济损失，中韩两国民众彼此之间的好感大挫，这些伤害都不是短时期内可以恢复的。

而且，中韩关系的改善还有朝鲜和美国两大外部因素，文在寅虽然是前总统卢武铉对北方「阳光政策」的继承人，但平壤对他的上台似乎未释善意，接连试射导弹又出言挑衅。朝鲜虽派团出席北京一带一路峰会，但对中方芥蒂仍深。美国现在虽然在朝鲜问题上对中国倚赖较多，但口没遮拦的特朗普不排除还会刺激平壤，令半岛局势再度升温，则中韩关系会再度面临考验。

与中韩关系不同，中日关系的改善更多地是受近期中美关系变化的影响。安倍最近对华示好的动作不断，如派遣亲华派自民党干事长二阶俊博出席一带一路峰会，不仅携带安倍本人致习近平的亲笔信，更由首相秘书官随团访问，做法罕见。而且安倍更放风称，只要满足一些条件，日本不排除加入之前坚持杯葛、由中方主导的亚投行。

日方的连串动作令人想起1972年的「越顶外交」冲击，当年2月，美国总统尼克逊突然访华，震撼了日本朝野，日方大有被美方出卖抛弃之感。随后，一直追随美国外交路线的首相佐藤荣作黯然下台，由主张日中关系正常化的田中角荣取而代之，于是中日在当年9月实现邦交正常化。特朗普上台以来，美国先是退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），又在朝核问题上对中国多番赞赏，中美贸易谈判取得重大进展，美国更派团出席一向冷待的中国一带一路峰会，令日本外交界产生了些许与当年类似的危机感。

与中韩关系的单一「萨德」问题不同，中日关系存在结构性矛盾，除了钓鱼岛和东海油气田的争议外，历史问题更是困扰双边关系的老问题。加上近期日本与台湾将双方常驻机构更名一事，更引发北京不满。今年7月是中国抗日战争开始80周年，9月则是中日邦交正常化45周年，北京对这两个日子的纪念规格，将是观察中日关系走向的晴雨表。