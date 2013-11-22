《信报》：中国制造业露疲态 四季度经济恐放缓

(11月22日社评)

汇丰中国十一月制造业采购经理指数(PMI)初值从上月高位回落，显示扩张动能减弱，主因当月新出口订单大幅减少、企业补库存速度放缓，若然政府上半年推出的经济刺激措施效力进一步减弱，则中国经济四季度的速度有明显回落压力，三季度国内生产总值(GDP)增长7.8%，恐怕已是今年的高点。

按汇丰十一月PMI报告的数据，指数从十月份终值50.9下降至50.4，跌了0.5%。虽然指数仍处于50点扩缩分水线之上，但扩张动力明显转弱。反映企业出口前景的新出口订单，指数初值更从上月终值51.3，大幅滑落至49.4的收缩区间，也是三个月来的最低值。

一般来说，新出口订单较发货提前2-3个月，因此出口减少的影响，将在未来几个月的海关数据中反映出来。看深一层，欧美国家圣诞销售旺季的大批订单告终，相信是十一月新出口订单减少的主因，只要继后国外订货再增加，情况可望好转，反而当月企业补库存速度放慢，对经济复苏的稳定性构成更大威胁。

不过，从十月份工业生产者出厂价格指数(PPI)跌幅再度扩大、购进价格指数下跌，反映企业补库存多属被动性。十一月汇丰制造业PMI显示中小企业的补库存速度放慢，使四季度制造业活动扩张动能有进一步转弱之虞。

十一月汇丰中国制造业PMI初值显示制造业扩张动力放缓、企业补库存速度减慢，不排除趋势持续，使明年经济增速较今年进一步放慢步伐。

中国经济目前最大的风险来源，在于地方债务、房地产价格泡沫和影子银行风险。若然当局盲目出台新刺激计划，必然使这「三大风险」加速积累。因此，在当前调整结构的主调下，兼且上半年刺激经济措施的效能逐步减弱，出口亦不易好转，企业被动补库存速度减慢，使中国经济增速在四季度有显着放缓之忧。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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