香港《经济日报》：楼控要见效 习李铁腕问责诸侯

(2月21日社评)

总理温家宝昨宣布楼控5招,惟招式不是欠新意,就是力度逊预期.楼控关键已非在行将卸任的温家宝,而是接棒的习李新班子能否雷厉风行,落实楼控责任制,动真章摘去楼控不力的地方诸侯乌纱,以拆楼市炸弹.

外间在细读这五招措施后,却有雷声大雨点小之忧,原因有二.其一,五招中较具新意的,是明示会扩大房产税试点.惟中央在上海及重庆试行房产税已2年多,外界原预期中央在总结沪、渝经验后,今年会将房产税推向全国.可惜中央昨只表示扩大试点,即非全国推行,力度逊预期,恐对复炽楼市难起遏抑显效.

其二,其他招数则是新瓶旧酒,如要求地方制定楼价目标、严格限贷、实行问责制等.这些政策自2010年的“新国十条”出台以来,已不断老调重弹.且按过往经验来看,这些措施顶多只能暂压楼市升势,待市场消化辣招后,楼市狂态又会复萌,楼价愈调愈涨.

现届胡温班子在任10年来楼控成效未彰,并非因招数不够辣,外界反认为目前的楼控已是史上最严,楼控不收效的底因是地方阳奉阴违.中央近年虽一再强调要推楼控问责制,考核官员楼控成绩,如温家宝昨又重申此政策,惟现实上却未见问责制落实.

习李新班子自去年11月晋身政治局常委、接掌党内权力后,即展示强势作风,掀起反腐风暴,将大批贪官拉下马树立威信.习李若能以反腐的强势姿态,铁腕实施楼控问责制,严惩执法不力官员,才有望拆除楼市炸弹.否则楼控只能续走过场,楼市泡沫势成中国经济社会,以至习李管治的计时炸弹.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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