香港《经济日报》：中央心焦经改慢 落实须两板斧

（5月10日社评）

内地官媒昨访中央权威人士，强调落实供给侧改革须不走样、不变形。此反映首季经济虽稳，但中央不满改革滞后。惟中央除要改革纲领，更须有路綫图与时间表，改革始有望成真。

《人民日报》昨在头版刊登「权威人士」访谈，应是来自中共最高层、总书记习近平的声音，权威人士重申要确保中央已定的改革政策不走样、不变形，又强调须避免政策短期化行为，如股市、楼市等皆要回归到各自定位，不能简单作为保增长手段。此显示内地首季经济增长虽达6.7%，市场普遍满意，但中央高层却对改革滞后焦虑日增。个中落差，反映理想与现实的差异。

中央重申改革理想，因内地产能严重过剩、楼市库存过量、货币大量超发等顽疾待治，若只图短期稳经济而回避这些深层矛盾，问题只会日益加深，拖累经济中长期健康发展。正如该权威人士所指，推进供给侧改革，是跨越中等收入陷阱的「输不起的战争」，显中央对改革成效愈来愈心焦。

惟现实却是，要13亿人民生活过得更好，经济保持较快增长在在必须，尤其当前经济动力不足，藉谷楼市、松货币等短期措施，甚至要部分改革措施缓一缓，如放慢淘汰落后产能等，客观上确可纾经济下行重压。否则内地经济急煞车，市场及民众信心势更虚怯，落实改革将事倍功半。故中央的焦虑虽可理解，但要拉近改革理想与现实的差距，关键是中央除要有顶层设计，订下改革纲领，更须有改革路綫图与时间表配套。

中央须改革路綫图，因不少改革问题盘根错节，如楼市要去库存，中央反对银行滥放房贷，再加高杠杆，但中央亦须提出其他具体解决路径，如怎样革新户籍制度，吸引农民入城置业？又或怎为地方政府挪腾资金，将滞销库存转作保障房，助民安居？

中央亦要有改革时间表，不能一蹴而就，只图催迫改革加快。因无论要拆制造业去过剩产能，又或金融消化债务风险等炸弹，都须按部就班逐步拆解。中央宜有更明确时间表，避免因改革操之过急引爆危机，或推进过慢，令各种金融经济积弊加深。

内地经济要升级转型，迈向全面小康社会，改革实是必要之痛，惟中央既有改革理想，更要有落实改革的具体路綫图与时间表，才有望循序渐进，根据现实环境向改革目标进发。