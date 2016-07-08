香港《经济日报》：中国外储回升 人民币后向启示

（7月8日社评）

内地上月外汇储备意外上升，应反映中央减少透过抛售外汇干预汇市，亦显示内地走资压力减，资金潜走漏洞或已堵塞。若跨境资金进出续稳，中央料让人民币续按市场现况有序走贬。

市场曾料内地上月外汇储备或再大减，惟人民银行昨公布，上月外储不减反升134亿美元。此惹市场疑问，上月欧元、英镑等汇价趋弱，内地外储中的相关资产应面临缩水压力，整体外汇储备减少压力不轻，结果外储规模不减反增，到底新增外储「钱从何来」？

从近月中央汇率操作，应可揭示外储意外增加的端倪。外储的其中一个重要作用，是人行可在必要时抛售外汇资产，以力托人币汇价。如今年首季度，中央要力抗狙击人币的炒家，大力干预汇市以维稳，加剧了外储消耗，其间外储规模便减少逾千亿美元。

随着环伺人币的炒家近月暂偃旗息鼓，未再狠踩人币汇价以造势牟利，人行亦可逐步鸣金收兵，减少藉外储干预汇市，外储消耗量亦因而减少，整体外储自可回复较正常增长。

更何况，内地经济下行压力虽不轻，惟仍呈软着陆之势，未如此前外界忧心般硬着陆，市场对内地经济以至人币的信心，渐触底回稳；加上近月内地加强对资金跨境流动的监控，无论是限制内地民众藉境外刷卡消费走资，以至对虚假贸易等问题加强关注。其客观结果是，近月内地走资压力确明显减轻，亦有助为外储流失问题「止血」。

内地资金进出趋稳，正是中央所乐见。皆因中央的汇率政策大方针，是让市场力量在汇率形成机制中发挥更大作用，在炒家暂撤、内地走资趋缓下，人行亦可减少插手汇市，更多地让人币按市场实际供需浮动。

且从当前的内外格局看，对内，市场仍对人币有温和贬值的预期、内地下半年经济下行压力料易增难减；对外，则有英国脱欧激化全球避险情绪，美元趋升势头暂难改，令人币贬值压力叠加。若在内地资金进出平稳的大环境下，人币受市场力量驱使，有秩序地释放贬值压力，为内地经济纾压，应符中央意愿。

中央的如意算盘固如此，考验还在人币持续下行，会否令市场信心再度受损，以至近月似被堵塞的走资漏洞，会否又再重现。若能克服这些难关，那中央下半年很可能续允人币按市场实况浮动，客观上达至人币有序贬值的走势。