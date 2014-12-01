香港《信报》：内地A股可以有几牛

（12月1日财经评论）

习广思

美国周四感恩节休息，周五只得半日市，但昨天港股仍有729亿港元成交，恒指美国感恩节及黑色星期五零售销情理想，带动一众零售股上扬。全球最大超市沃尔玛股价再创新高，上周五半日市升了3%，令道指在油股不振下依然微升。油价则反弹乏力，本周市场焦点仍是油价及中国内地A股。今天包括中国在内，主要经济国都有11月的采购经理指数公布。虽然“周五奇迹”没有再现，人民银行未有减存款准备金率，但观乎上证指数的长期走势，却颇为引人憧憬。上证指数有3次大升浪，一是1990年初，二是1996年至2001年间，三是2005年至2007年间，升幅分别是975%、312%及450%。

大升浪及大型调整市泾渭分明，上证指数在美国金融海啸后的反弹于2009年7月已结束，进入长达5年的下降调整期，期间虽有上落，但整体方向仍是向下。今年下半年，上证指数开始升破这条长达5年的下降轨，会否预示着新的一次大升浪已经诞生？论多年的调整期，这是有机会的。论经济情况，企业盈利不断下滑，经济增长放缓，一切均处于谷底，令人难以乐观。不过，传统智慧是牛市诞生于经济谷底，而非在经济峰顶。上一波牛市始于2005年中，但企业盈利最差时是在翌年3月。大升市背后的理由很多，事后才会看得更清楚。今次若真的是大牛市，主题也离不开大规模的改革开放。中国先后经历了农村改革、房屋改革、国企改革、入世界贸易组织等，每一次大型改革都为经济注入新动力。

中国今次的“大手术”自然轮到金融领域的改革，以提升资本运用效率为先，做好分配经济资源，这些是习李政府上场后，一直强调的重要方针。未来一两年，如果政策能陆续出台及落实，A股不愁没有理由炒上。看来未来一年还是要买A股，只待入市时机及水位。中国内地昨天公布存款保险条例征求公众意见，谘询于12月30结束，并附有解读，说明推出存保制有利为中小银行创造公开的竞争环境，看来中小内银仍会继续炒作。另外，油股随油价大跌，不少朋友都想捞底，但关键还是油价往何处走？纽约期油上周五稍作反弹，半日市，收市时前半小时再急跌1美元，收报66.15美元，沽压大而承接弱。

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。