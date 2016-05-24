香港《经济日报》：中央遏商品泡沫 防经济三风险

安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
（5月24日社评）
内地钢铁、煤炭等「黑色系」期货昨暴挫，中央主动挤压商品泡沫，因要防止爆出金融、实体经济与改革三大风险。惟内地游资泛滥难控，中央还须防商品炒作狂潮死灰复燃。
黑色系黑色星期一 中央有意为之
内地商品市场昨遇「黑色星期一」暴跌，「黑色系」期货，即螺纹钢、铁矿石、焦炭等价格跌幅尤其显着，普遍重挫近半成，而螺纹钢期货价格更创近两个月新低。内地商品市场猛力调整，应是中央有意为之、主动调控的结果。
在内地楼市复炽、中央续推基建稳经济下，炒家以此为藉口，疯狂炒卖商品期货，如焦炭价格今年来最多曾狂飈7成，商品牛气冲天，磁吸更大量民间资金，从A股市场等转炒商品，令商品疯态更狂。此迫使中央透过上调保证金、手续费，缩短交易时间等，向商品市场大浇冷水，因内地商品非理性炒作，将添三大风险。
其一，金融风险。内地商品期货本来就是杠杆式买卖，其风险一向不低。且内地泛滥游资藉互联网金融产品等监管盲点乱窜，吸引更多炒家以至散户，透过借贷取得保证金，投入商品市场玩博傻游戏，令杠杆风险不断叠加。若中央不加制止，恐重蹈去年A股违规场外配资「爆煲」的覆辙，冲击内地金融稳定。
损金融与实体经济 势拖改革后腿
其二，实体经济风险。内地内需动力不足，制造业首当其冲，不少产品要减价迁就疲弱市况，如内地工业品出厂价指数（PPI），便已连跌50个月，令利润受压。若金属、化工等商品价格持续飈升，无异将进一步推升制造业成本压力，陷原料价格上涨、制成品价格下降的蜡烛两头烧窘境，令实体经济雪上加霜。
其三，改革风险。中央今年起力推供给侧改革，重点之一是「歼灭」过剩产能，惟在商品炒作狂潮下，不少过剩产能乘机复产，如游资猛炒钢材期货之际，内地钢铁业上月的日均产量，亦创231.4万吨的历史新高，与中央改革目标背道而驰。若商品泡沫压不下，中央推供给侧改革恐功亏一篑。
在中央出招降温下，近期商品炒风虽略见收敛，惟引发商品炒风的根源，是中央自金融海啸后猛松货币，令游资日益泛滥，要解此症结难一蹴而就。故炒家一时偃旗息鼓后，会否卷土重来，如早前经历一段调整过后，游资又再翻炒黑色系，又或转炒农产品等，中央还须严防，避免上述三大风险再被推升。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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