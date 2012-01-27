香港《经济日报》：伯南克半招托市 压债息美元

去年中国风投资本募资及投资均创历史新高 今年续增--普华永道
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。
（1月27日社评）
美国联储局主席伯南克昨再出招托经济,藉提高透明度之名,公布储局成员对未来利率走势预期和2%的长期通胀目标,谷起市场对第三轮量宽预期,令美国国债孳息与美元汇价俱跌,实效上无异出了半招再量宽.
市场目前焦点集中欧债危机,本对储局昨晨结束的议息会议没甚麽期望,意料不到伯南克出奇不意又出招,不但将维持目前超低利率的时间,由明年中大幅延至後年底,还连下两城,同时公布议息成员对未来三年联邦基金利率水平的预测,以及储局长期通胀目标为2%.伯南克打的旗号,是提高储局政策透明度,令货币政策能更好运作,但除此之外,他更要藉此变相出半招撑经济.
储局将维持超低利率的时间大幅延至後年底、大部分会议成员预期後年才会加息,已强烈显示储局维持超宽松银根的倾向.储局定了2%的通胀目标,但同时又预测今明两年通胀都在2%之下,无疑向市场释出,储局随时都有理据推第三轮量宽.伯南克发出如此强烈信息,市场焉无反应?美国国债孳息应声下跌,近期走强的美元汇价亦即下挫.相信此正中伯南克下怀,底因是他对美国经济前景忧心其实甚重.
外界应留意,储局昨公布下调未来三年的失业率预测时,亦将今明两年经济增长预测下调,即预期经济增速放缓,但就业却加快改善,两者存有矛盾.关键很可能在於,储局看到美国近期失业率接连回落,却同时知道经济前景满布炸弹.其一,欧债危机若继续恶化甚至爆破,势必冲击全球包括美国金融与经济.其二,美国经济近期虽向好,但华府推的财政刺激措施由去年底开始陆续届满,储局“扭曲操作”的沽短债买长债又於今年6月底期满,经济後劲如何,忧虑甚深.正因如此,近期有所上升的国债孳息与走强的美元汇价,对急需补强的美国经济是坏处多於好处,伯南克昨藉加强市场预期第三轮量宽出台,压低美债息及汇价.至於是否与何时推第三轮量宽?时机则视乎欧债走向与政策补针过後美国经济需要,最可能的时间应是今年中,在有需要时伯南克将不会吝啬再出招. (A04)
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