香港《经济日报》：伯南克半招托市 压债息美元

（1月27日社评）

美国联储局主席伯南克昨再出招托经济,藉提高透明度之名,公布储局成员对未来利率走势预期和2%的长期通胀目标,谷起市场对第三轮量宽预期,令美国国债孳息与美元汇价俱跌,实效上无异出了半招再量宽.

市场目前焦点集中欧债危机,本对储局昨晨结束的议息会议没甚麽期望,意料不到伯南克出奇不意又出招,不但将维持目前超低利率的时间,由明年中大幅延至後年底,还连下两城,同时公布议息成员对未来三年联邦基金利率水平的预测,以及储局长期通胀目标为2%.伯南克打的旗号,是提高储局政策透明度,令货币政策能更好运作,但除此之外,他更要藉此变相出半招撑经济.

储局将维持超低利率的时间大幅延至後年底、大部分会议成员预期後年才会加息,已强烈显示储局维持超宽松银根的倾向.储局定了2%的通胀目标,但同时又预测今明两年通胀都在2%之下,无疑向市场释出,储局随时都有理据推第三轮量宽.伯南克发出如此强烈信息,市场焉无反应?美国国债孳息应声下跌,近期走强的美元汇价亦即下挫.相信此正中伯南克下怀,底因是他对美国经济前景忧心其实甚重.

外界应留意,储局昨公布下调未来三年的失业率预测时,亦将今明两年经济增长预测下调,即预期经济增速放缓,但就业却加快改善,两者存有矛盾.关键很可能在於,储局看到美国近期失业率接连回落,却同时知道经济前景满布炸弹.其一,欧债危机若继续恶化甚至爆破,势必冲击全球包括美国金融与经济.其二,美国经济近期虽向好,但华府推的财政刺激措施由去年底开始陆续届满,储局“扭曲操作”的沽短债买长债又於今年6月底期满,经济後劲如何,忧虑甚深.正因如此,近期有所上升的国债孳息与走强的美元汇价,对急需补强的美国经济是坏处多於好处,伯南克昨藉加强市场预期第三轮量宽出台,压低美债息及汇价.至於是否与何时推第三轮量宽?时机则视乎欧债走向与政策补针过後美国经济需要,最可能的时间应是今年中,在有需要时伯南克将不会吝啬再出招. (A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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