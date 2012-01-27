《星岛日报》：龙年开门红全年挑战多

去年中国风投资本募资及投资均创历史新高 今年续增--普华永道
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。
（1月27日社评）
美国联邦储备局表明会维持超低息至2014年年底,刺激港股龙年红盘高开高收,赚了个好意头.不过,就全年来看,超低息政策的背後是经济增长和就业情况未如人意,加上美国总统选举年的“棒打中国”竞选策略,以及欧债危机,市场将会是一条翻云覆雨的蛟龙.
联储局议息後公布的近乎零利率年期,比以往公布的还要延长一年半.本来下跌中的美国股市指数应声反弹,稳步收回失地,以升市作结.港股乘势开门红,连升五个交易日.联储局主席伯南克在会後回答记者提问时,没有排除推行第三轮量化宽松的可能,不过提出要符合两个条件,即就业改善进度和通胀双双不达预期.现时美国失业率高达8.5%,经济增长又非常缓慢,部分市场人士因此憧憬联储局年内有机会再“大开水喉”.不过,目前联储局仍然在采取观望态度.
联储局公布今年的目标,是把通胀率维持在2%,失业率下降至6%.现时失业率虽然已经从高位下降,但步伐缓慢,联储局估计今年会跌至8.2%,到2014年底才跌至6.7%,相当保守.尤其是联储局预测2014年经济增长可达4%,令人怀疑其就业改善目标是否含有“期望管理”成分.总统奥巴马刚发布了历来最多次点名提及中国的“国情咨文”,当中以成功阻止中国向美国倾销轮胎,作为自己保住千多个美国人工作的政绩.他宣布设立部门专责打击中国“不公平贸易”.这势必挑起更多中美贸易纷争,对香港的出口贸易形成严峻挑战.
至於香港另一大出口市场欧洲,仍然饱受国债危机困扰,上半年是还债高峰期,继续成为影响市场稳定的因素,长线的问题是欧洲多国要压缩开支来设法恢复财政健全,当中的痛苦调整期,可能继续削弱国民的购买力.
以实体经济而言,龙年有不少中期隐忧.不过,由於联储局早两期量化宽松,向市场释放数以万亿元计的资金,仍然没有回笼,市场起跌,往往视乎这些热钱的管理人,如何诠释有关经济讯号.经济向好,短线可以被视为当局收紧银根的不利市场消息.经济变坏,又可以引起当局放宽银根救市的憧憬.当中翻手为云,覆手为雨,将令龙年市场更难捉摸. (A06)
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