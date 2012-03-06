香港《文汇报》：中国内地GDP增长7.5%是合理速度

（3月6日社评）

11届中国全国人大五次会议昨日开幕,温家宝在工作报告时提出,2012年国内生产总值增长7.5%.这是中国GDP预期增长目标八年来首次低於8%.这更有利於中国的可持续发展.

多年的实践经验表明,过高或过低的经济发展速度,均在不同程度上不利於社会经济资源的优化配置,从而导致资源被过度使用,浪费或资源闲置.因此,中国经济发展必须确定一个合理的GDP增长目标,以保持中国经济社会发展的可持续性.今年中国GDP预期目标定为7.5%,是一个合理的增长速度.

中国过去一直”保八”,最大的考虑是满足就业需要.80年代,中国GDP每增长1%,可增加约240万个就业岗位,而现在只能增加100万个,就业弹性明显下降,其原因是GDP增长的质量和效益逐渐下降.因此,放弃”保八”目标,同时注重GDP增长质量和效益,并不意味着就业问题会恶化.

中国资源环境的硬约束,使过去的粗放式发展方式不可持续.内地压抑通胀,必然要压缩以房地产为代表的经济泡沫,重拳治理房地产泡沫,表明经济运行更加注重实体经济发展.事实上,解决老龄化进程加快,人口红利减少,劳动力生产成本逐年增加等问题,以及调整经济结构,扩大消费在经济发展中的贡献度,增加民众的收入和购买力,都需要中国经济发展在保持合理增长速度的同时,更加注重质量和效益.

中国加快转变经济发展方式和调整经济结构,将为香港提供大量商机.大力发展服务业,积极改造提升制造业,发展新兴产业和文化产业,将为香港高增加值产业的发展,提供新的空间.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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