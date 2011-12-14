《信报》：A股直通车启动机遇与挑战并存

（12月14日社评）

香港与中国昨天签署"更紧密经贸关系安排"(CEPA)第8份补充协议,允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资中国证券市场.这个被视为"A股直通车"的回流渠道,有关细节仍有待公布,但预料初期获准进入的额度不大,对刺激中国A股市场的作用有限,关键意义在於确立境外人民币投资在岸股市的机制.可以说,此举为香港带来机遇,也为香港监管机构带来新挑战和考验.

香港离岸市场作为人民币国际化、同时保障中国金融安全的"防火墙",是两地相互有利的战略选择.今年8月,国务院副总理李克强访港,透露允许RQFII投资A股,之後一直未公布落实日期和具体安排,相信是要衡量此举对中国金融安全的影响.目前国际热钱大规模流入中国退潮,而且更有倒流逃逸之象,10月央行外汇占款余额较9月减少890多亿元人民币.据国际清算银行最近一份报告,今年8、9月,资金从新兴市场撤出,在这种新发展形势下,启动落实RQFII,从中国金融安全的角度衡量,不失为合适时机.

事实上,当中港两地资本市场逐步深化联通,必然涉及两地资金的流动和资本市场的交易,并衍生市场波动的相互传递风险.在两地市场出现价格明显差异情况下,套利活动必然催生逃避管制的行为,使两地需要加强监管合作.在当前中国仍存在资本管制的情况下,香港作为一个完全开放的自由港,发展人民币离岸业务并非全无风险.实现与中国合作,在人民币业务上加强监管无可避免,但香港如何在管制与自由市场之间作出平衡选择,避免矫枉过正,这一点恰恰就是香港维系国际金融中心的命脉所在.

对香港来说,落实RQFII可谓机遇与挑战并存.据悉,在启动初期,起步金额为200亿元人民币,并以在香港的中国券商优先申请.由於资金规模不大,这个"A股直通车"短期对中国股市刺激有限,但加强人民币离岸与在岸的资金循环,有助香港开拓人民币创新产品的发展机遇,同时又为两地的监管合作带来更多相互利益与风险分配的问题.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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