香港《经济日报》：A股屡振未兴 显货币政策矛盾

（4月22日社评）

内地A股续偏软，忧中央难再大松银根，另一边厢，内地大宗商品却遭天量游资爆炒，反映忧银根不松实捉错用神，中央真正考验是促游资流向实体经济等领域，并防游资乱窜添乱。

A股沪指前天跌破三千关后昨续下滑，市场忧内地经济有回暖迹象，中央或不再加力松银根，影响流动性。吊诡的是，商品市场却陷资金市疯狂，多种农产品、化工、金属商品等昨遭爆炒，单是螺纹钢期货的成交额，昨已逾六千亿元（人民币，下同），超过沪深股市总成交额的五千五百亿元，显示市场非资金不足。

其实中央货币政策偏松的大方针，应未有变，单是人行本周已连续四天在公开市场逆回购，投放逾六千亿元资金，相当于降准一次，以纾中期借贷便利（MLF）集中到期的冲击；且上月内地新增贷款高达1.37万亿元，远超预期的1.1万亿元，足证中央货币政策取向仍松。

此正反映，内地资产市场冷热不均背后，实有更深层矛盾。就是一方面，天量资金未积极流向中央期望的领域，如中央虽图扶持民企，上季民间投资增长却续放缓，反映不少资金根本没流向民间；且中央今年来极力呵护A股，惟内地股民或对去年股灾犹有余悸，令A股缺乏资金动力，市况难好。

另一方面，游资却汹涌流向一些中央不乐见的领域。如近期内地商品市场疯狂的背后，就是投机热钱爆炒农产品等商品引发，单是蒜头便在炒家狂炒下，价格仅四个月暴涨一倍，惹民众忧2009年农产品投机狂潮重临，严重冲击民生；且今年首季内地新造按揭达1万亿元，大量贷款催谷令一、二线城市房价猛涨，泡沫日益凶险，中央亦不得不踩煞车，重新收紧楼控。

今年内地经济下行压力仍大，中央续松货币实无可厚非，惟中央要保经济稳健，就必须深思，如何将泛滥资金导向有利稳经济的领域，如透过定向货币措施、产业与金融政策等，吸引更多资金流向实体经济、支持民企，以至滋润A股。

同样重要的，则是力防热钱不断制造混乱，除一、二线城市或无可避免要透过收紧信贷等方式，加辣楼控外，更关键是从源头入手，如加强点对点（P2P）金融平台等的监控以至约束，避免天量游资藉互联网金融等监管灰色地带四散流窜，为内地经济、金融以至民生，徒添更大烦乱。（完）