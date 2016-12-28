香港《经济日报》：意政治冲击未了 金融风险又来

（12月28日社评）

市场焦点续在美国候任总统特朗普下月上任后，会将多少选举承诺成真之际，欧洲问题又发酵，意大利第3大银行需更多资金救援，当地政经问题势成明年全球震源之一。

意大利银行危机的阴霾没完没了，当地第3大银行锡耶纳银行（Monte dei Paschi di Siena）在私人市场集资失败，急需政府第3度挽救，惟欧央昨表明该行需填补88亿欧元资金缺口，远高于先前估计的50亿欧元。

外界早已忧虑欧洲各式脱欧危机未真正爆发前，意大利银行危机或将率先震散欧元。意国银行问题确实深重，据意大利央行今年4月数据显示，该国银行业不良贷款额高达3,600亿欧元，相当于意大利国内生产总值（GDP）四分一。

而据欧洲央行数据显示，在欧元区大型银行9,900亿欧元的未偿还贷款中，意大利银行业占将近三分一。在意大利14家大型银行中，有2,860亿欧元不良风险组合，包括未偿还贷款、债券以及表外项目。锡耶纳银行只是意国大银行中最为危重，故率先病发。

关键问题是意大利银行病况是只如表面般严重，还是实际更为严重呢？即如遭欧央指在压力测试中不达标的锡耶纳银行，仍强调欧央认为其仍具偿付能力，然而经过一轮发行新股集资50亿欧元的努力，投资者虽曾表示兴趣，最终却纷纷却步，令锡耶纳银行自救计划失败，不得不正式请求欧央允许进行「预防性资本重组」，意大利政府亦不得不在上周五赶急通过法令，举债200亿欧元成立银行救助基金，力图急救锡耶纳银行，避免出现火烧连环船的冲击。

锡耶纳银行如此，其他有压力的意大利银行又如何？从意大利政府通过的200亿欧元基金，规模明显超过锡耶纳银行现时所需金援，恐较了解内情的意大利政府亦抱悲观看法。明年意大利银行问题或将陆续曝光爆发。

除银行问题外，意大利的政治困阻亦未解决，本月初宪法公投失败后，新内阁虽可组成，仍待议会下月通过，目前仍未乐观，若被否决则要提前大选，五星运动可能上台推动脱欧公投的风险便渐近。

除意大利外，欧洲明年还有法德大选，极右脱欧派均有机会左右政局，欧洲政经麻烦将陆续有来。投资者除关注特朗普主政美国带来的冲击外，亦不能忽略欧洲的风险。（完）