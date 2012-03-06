香港《经济日报》：经济重质胜重量 温总推改革

（3月6日社评）

温家宝昨发表政府工作报告,今年经济增长目标定为7.5%,八年来首度放弃”保八”,此并非中国经济软着陆有问题,而是要藉此催迫经济改革,由重量改为重质,要行出经济以至政府改革重要一步.

中国今年不再”保八”,既有外因,又有内因.外因是欧美经济无力,对中国出口造成重压,今年外贸增长目标便调低至10%,远低於去年逾22%的增长,此势拖慢经济增长步伐.

虽然如此,若硬要”保八”,仍保得了,惟不但代价大,更关键的是过去30多年的粗放式经济发展已近尽头,再不改革拓出路,经济将有突然停顿的风险.中国过去因种种因素无法落实重质不重量,如2008年爆发环球金融海啸,中国要急於给经济保暖,又或受到既得利益集团的阻碍,令改革不断迟滞,导致如蜗居民怨等各种社会,经济以至政治矛盾,愈积愈深.

故温总昨在政府报告中,大篇幅提及财税金融体制,价格,收入分配制度及政府等方面改革,就是要在余下一年任期内,企图加快推出改革,以追回过往失去时机.但温总明年便退任,其政治能量恐亦不足力推改革向前,但若能营造改革气氛,唤起改革势头,温总便能为下届政府铺下有利改革道路.但下届政府领导人,有没有魄力,意志力与足够的政治能量,把停滞落後了的经济,社会,政治改革,真正启动,才是国家未来发展的关键所在.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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