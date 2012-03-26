香港《文汇报》：梁振英肩负重任 唐英年虽败犹荣

香港特首选举昨日举行,梁振英当选为第四任行政长官候任人.今次特首选举过程公平公正公开,市民的参与程度之广泛,充分体现了港人当家作主的精神,选举的结果也符合广大港人的期望.梁振英当选後面临两大挑战:一是弥合选举带来的社会分歧与嫌隙,团结各阶层各界别共同建设香港;二是寻求香港的生存和发展之路,与市民一起共谋对策,应对欧债危机深化和全球经济衰退带来的严峻挑战,解决香港的深层次矛盾.

唐英年先生祖孙三代爱国爱港,足为世人楷模.他的祖父唐君远早年怀着工业救国的愿望,在无锡创办纺织印染厂,虽然在”文化大革命”中受到冲击,但始终没有动摇过对国家的热爱.他的父亲唐翔千是香港着名爱国商人,大举到中国投资设厂,为国家的发展作出贡献.在爱国家庭成长的唐英年,不但继承了家族的优秀传统,而且显示出服务社会的热忱和成绩.唐英年毅然放下家族生意”弃商从政”,在港府担任司局长期间,兢兢业业,认真踏实,建树良多,为香港经济摆脱多年通缩,巩固金融中心地位,加快与中国经贸融合等方面作出了大量卓有成效的贡献.唐英年的落选并非他爱国爱港事业的终结.他有服务社会的热忱,有管治和施政经验,有国际视野,有亲和力,唐英年将继承家族的优秀传统,继续为爱国爱港事业作出新的贡献.