香港《文汇报》：梁振英肩负重任 唐英年虽败犹荣

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（3月26日社评）
香港特首选举昨日举行,梁振英当选为第四任行政长官候任人.今次特首选举过程公平公正公开,市民的参与程度之广泛,充分体现了港人当家作主的精神,选举的结果也符合广大港人的期望.梁振英当选後面临两大挑战:一是弥合选举带来的社会分歧与嫌隙,团结各阶层各界别共同建设香港;二是寻求香港的生存和发展之路,与市民一起共谋对策,应对欧债危机深化和全球经济衰退带来的严峻挑战,解决香港的深层次矛盾.
唐英年先生祖孙三代爱国爱港,足为世人楷模.他的祖父唐君远早年怀着工业救国的愿望,在无锡创办纺织印染厂,虽然在”文化大革命”中受到冲击,但始终没有动摇过对国家的热爱.他的父亲唐翔千是香港着名爱国商人,大举到中国投资设厂,为国家的发展作出贡献.在爱国家庭成长的唐英年,不但继承了家族的优秀传统,而且显示出服务社会的热忱和成绩.唐英年毅然放下家族生意”弃商从政”,在港府担任司局长期间,兢兢业业,认真踏实,建树良多,为香港经济摆脱多年通缩,巩固金融中心地位,加快与中国经贸融合等方面作出了大量卓有成效的贡献.唐英年的落选并非他爱国爱港事业的终结.他有服务社会的热忱,有管治和施政经验,有国际视野,有亲和力,唐英年将继承家族的优秀传统,继续为爱国爱港事业作出新的贡献.
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二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
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