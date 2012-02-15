香港《文汇报》：习近平明确表态 有助美方减少误判

（2月15日社评）

中国国家副主席习近平昨日抵美展开紧密行程,在白宫先後与美国副总统拜登及总统奥巴马会谈,之前还会见了基辛格等美国前政要,并就如何建设好中美合作夥伴关系提出看法.习近平与曾为推动中美关系作出积极贡献的美方前政要会面,以及就中美关系发展方向所作的表态,意在向美方传递明确的信息:中国和平崛起是不可扭转的历史趋势,美国政府应改变遏制中国和平崛起的错误战略,通过增进与中方的沟通互信,避免战略误判,减少中美关系发展过程中可能出现大的波折,共同推进中美相互尊重、互利共赢合作夥伴关系建设.

习近平对中美关系发展提出镜鉴历史、登高望远、互尊互信、互利共赢的四点看法,高屋建瓴,意义深远,意在阐明中美关系并非”零和博弈”游戏,中国的和平崛起绝不会对美国构成威胁,相反会给美国及全世界带来更多的繁荣和发展的机会.”宽广的太平洋两岸有足够的空间容纳中美两个大国.”美国根本不应该也不必要耗费巨大的人力、物力来防范甚至围堵中国.而实际上,美国也不可能阻止中国的繁荣强大,假如美方坚持以陈旧的冷战思维试图遏制中国崛起,这将是美国对外战略的一次重大误判.

事实上,在中方持续努力维护中美关系总体稳定,相向而动,十分关照和顾及美方重大利益的情况下,美方也应客观理性看待中国的发展,采取有助於增进互信的实际行动对待中国,慎重妥善处理涉及中方核心利益和重大关切的问题,确保中美关系今後10年在稳定、健康的轨道上正常运作.(A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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