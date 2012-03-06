《信报》：中国不再保八 增长告别高速

（3月6日社评）

温家宝昨天发表任内最後一份政府工作报告,揭示今年社会经济发展的主要目标,包括生产总值增长7.5%,城镇失业率控制在4.6%水平,通胀率则压抑在4%左右,并扩大国内消费需求,为转变经济发展方式踏出了新阶段性起步.从可持续发展的角度看,把GDP增速目标下调,不再”保八”,对於转变增长模式和改善内部失衡反而更有利.

明显看到,经过30年经济改革,靠资本和劳动力积累驱动的增长模式,所形成内部和外部发展失衡已到了无以为继的地步.从投资率角度看,自上世纪90年代中,这个资本形成总额占GDP比率平均一直高於50%水平.可惜资本回报率从90年代後期加剧下降,意味靠投资积累无法长期持续,而且投资主要源於储蓄,势必挤掉居民的消费.可以说,低投资回报所创造的总需求如今到了行人止步之地.

可以看到,这个转变过程,既可能激发短期阵痛,也可能增加失业压力.过去强调”保八”,政策考虑是以相对高速增长来维持社会和经济稳定,从这个角度看,中国经济发展模式的转变,政治性风险与经济稳定增长之间,已形成一种线性影响关系,因而加强民主法制建设再无法回避.

如今面对GDP不再”保八”,经济下行压力加剧,照报告的资料,防止通胀重临的政策防范依然不敢稍加放松.今年广义货币供应预期增长14%,目标值为2003年以来最低,意味中国央行的货币政策空间不轻易全面放松,也反映虽然担心经济下行风险,但更警惕一旦过早放宽信贷,会令经济结构的顽固性进一步恶化,转变增长方式的政策努力事倍而功半.

可以说,胡温政府在离任前夕,为中国从中等收入向高收入国家转型勾画了一个蓝图,但转型的进程,无疑比过去发展阶段充满更多的不确定性风险.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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