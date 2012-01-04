《信报》：亚洲经济急挫 狮城折射险情

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（1月4日社评）
新加坡贸工部昨天公布,去年10月至12月国内生产总值(GDP)较7月至9月一季大幅萎缩4.9%,折射出亚洲经济在欧美景气低沉的阴霾下,所受到的牵连冲击陆续浮现.亚洲四小龙之一的新加坡经济大有可能持续两季萎缩,技术上将跌入衰退,香港第四季度GDP进一步下滑显然也属意料中事.照发展形势看,欧洲经济增长停滞、美国景气低迷的破坏力不断外溢,并通过贸易及金融传导等途径,导致亚洲区经济增长急速放缓,其中尤以出口导向型经济体的滑坡速度更为急遽.
据新加坡贸工部资料,去年第四季,不仅制造业萎缩,建造业也出现负增长.由於外部需求疲弱,严重影响对新加坡货物和服务的需求,预料今年增长也不容乐观.目前,中国、日本及印度等亚洲三大经济体增长持续放缓已无可避免.中国今年预期增长一般预料也会降至8.5%,可见亚洲区经济体滑坡之势覆盖范围无远弗届.
从最新的制造业数据看,亚洲制造业前景相当不妙.南韩央行上周公布1月制造业展望指数,从12月的83滑落至79,是自2009年以来最低.泰国11月工业生产指数同比暴跌近49%,较10月的30%还糟糕,反映亚洲经济活力整体弱化之势有变本加厉之虞.据国基会的报告资料,在金融危机最严重的2009年,发达国家经济整体萎缩近4%,新兴经济体的增长率亦由2008年6%减速至2.8%.目前亚洲区整体增长估计约4%至5%,较欧美疲莫能兴胜出一筹,因而新兴经济体仍被视为今年引领全球经济前进的动力.
展望新一年发展,在欧美经济景气低迷、财政刺激再难有足够空间、消费需求不振等因素影响下,亚洲经济相信也难有起色.汇丰中国采购经理人指数11月及12月都在扩张线之下,加上制造业订单萎缩,显示当前连中国生产活动也在明显放缓.据世银预测,今年中国经济增长率为8.4%,是10年来最低.如今新加坡最新一季度GDP环比大幅萎缩近5%,继该国之後,亚洲多国将陆续公布最新经济表现,但整体回落之势已成定局.可以说,亚洲经济缺乏最终消费市场的发展局限性表露无遗,与欧美市场真正"脱钩",相信仍有一段漫长之路.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
路透北京2月23日 - 美国大型投行--摩根士丹利发布的最新报告修正了人民币兑美元贬值幅度的预期，预计2017年底将贬值至7.10，而在2018年底将贬值至7.24。
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。