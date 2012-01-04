《信报》：亚洲经济急挫 狮城折射险情

（1月4日社评）

新加坡贸工部昨天公布,去年10月至12月国内生产总值(GDP)较7月至9月一季大幅萎缩4.9%,折射出亚洲经济在欧美景气低沉的阴霾下,所受到的牵连冲击陆续浮现.亚洲四小龙之一的新加坡经济大有可能持续两季萎缩,技术上将跌入衰退,香港第四季度GDP进一步下滑显然也属意料中事.照发展形势看,欧洲经济增长停滞、美国景气低迷的破坏力不断外溢,并通过贸易及金融传导等途径,导致亚洲区经济增长急速放缓,其中尤以出口导向型经济体的滑坡速度更为急遽.

据新加坡贸工部资料,去年第四季,不仅制造业萎缩,建造业也出现负增长.由於外部需求疲弱,严重影响对新加坡货物和服务的需求,预料今年增长也不容乐观.目前,中国、日本及印度等亚洲三大经济体增长持续放缓已无可避免.中国今年预期增长一般预料也会降至8.5%,可见亚洲区经济体滑坡之势覆盖范围无远弗届.

从最新的制造业数据看,亚洲制造业前景相当不妙.南韩央行上周公布1月制造业展望指数,从12月的83滑落至79,是自2009年以来最低.泰国11月工业生产指数同比暴跌近49%,较10月的30%还糟糕,反映亚洲经济活力整体弱化之势有变本加厉之虞.据国基会的报告资料,在金融危机最严重的2009年,发达国家经济整体萎缩近4%,新兴经济体的增长率亦由2008年6%减速至2.8%.目前亚洲区整体增长估计约4%至5%,较欧美疲莫能兴胜出一筹,因而新兴经济体仍被视为今年引领全球经济前进的动力.

展望新一年发展,在欧美经济景气低迷、财政刺激再难有足够空间、消费需求不振等因素影响下,亚洲经济相信也难有起色.汇丰中国采购经理人指数11月及12月都在扩张线之下,加上制造业订单萎缩,显示当前连中国生产活动也在明显放缓.据世银预测,今年中国经济增长率为8.4%,是10年来最低.如今新加坡最新一季度GDP环比大幅萎缩近5%,继该国之後,亚洲多国将陆续公布最新经济表现,但整体回落之势已成定局.可以说,亚洲经济缺乏最终消费市场的发展局限性表露无遗,与欧美市场真正"脱钩",相信仍有一段漫长之路.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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