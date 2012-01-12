《信报》：外贸调整遇风雨稳出口刻不容缓

（1月12日社评）

中国出口面对欧美不景的急风暴雨,如何稳定出口增长已成为当前外贸政策的要务.海关总署发表的数据,2011年中国进出口总额虽逾36,000亿美元,创年度新纪录,但贸易顺差则较前年下降近十五个百分点,持续三年收缩,既反映扩大进口促进内需的政策努力,但亦反映海外需求疲弱对中国贸易体系的冲击.在目前调整增长和外贸结构的过程中,出口持续萎缩已对经济增长的稳定性构成实质威胁.

贸易顺差从2010年1,845亿美元下跌至去年的1,551亿美元,是2008年金融危机以来最低水平,同年贸易顺差曾创下2,980亿美元高纪录,之後逐年走低.去年贸易顺差占GDP比重亦由高位跌至2.3%,低於3%的红线,中国的汇率政策会不会因应变化作出调整,动向颇值得观察.

中国外贸顺差逐年收窄,很大程度上是内需上升和外部需求连年不振所共同形成的结果,如今欧美需求持续萎缩和新兴市场的需求弱化,对中国出口造成的冲击,明显不利於当前增长与外贸结构的调整,并削弱增长步伐的稳定性.照欧美目前的经济形势看,美国就业情况稍有转好迹象,但欧洲却仍处於水深火热之中.欧盟委员会日前公布的12月经济数据,包括消费信心指数、工厂订单、零售业销售以至失业率皆令人泄气,满布经济衰退阴霾.面对严峻出口形势,有关部门显然不敢怠慢.商务部部署今年外贸工作重点时,便以保持出口稳定增长为首务.可以说,促进出口、巩固中国出口市场份额已成为当前要务,以出口退税和扩大外贸企业的融资渠道、加强对中小企业的金融支持,相信有关政策将会陆续出台.

很明显,外向型经济转向内向型相当困难.如今贸易产品结构转型又遇上外围经济持续恶化,风雨飘摇,结构调整所承受的压力的确更大.但若不能有效转型升级,"中国制造"的产品敌不过亚洲新兴国家,如越南等要素成本更低的竞争.高端产品又无法超越日本和南韩,撕破生产分工低端的束缚,中国出口难免堕入"进退两难"的发展陷阱之中.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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