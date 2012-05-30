香港《经济日报》：中央再出招催谷 稳经济防後遗

（5月30日社评）

地方政府转达中央决议,力促投资甚至将减息,务求经济马上筑底回升.此反映中国经济增长降速较市场、较中央预期快得多,令中央急转态度,力保经济;惟如何既力挺经济,又不重蹈2008年病急药石乱投的覆辙,说易行难.

国务院总理温家宝上月中仍强调"稳中求变",但据悉温家宝本月中到湖北调研时,已口头重提经济要"保八",此与之前放弃长期以来的"保八"、明文今年经济增长目标为7.5%,显然大为有变;中央更不惜落重药,打算减息为企业纾压.

政策风向短期内急转,唯一可能是中央掌握的最新经济情况,比估计中严峻得多,中央若不加招,经济增长还可能进一步滑坡.如经济增长继续下滑,便可能影响今秋召开的中国十八大前的稳定气氛,十八大将进行领导层换届,会前经济与社会维稳是中央要务.故加速为经济保暖,不但有经济需要,更是政治需要.

令中央头痛的是2008年"四万亿"教训历历在目,楼市泡沫等後遗症还未根除,今如何既急救经济,又不再堕政策一放就乱的老陷阱,甚为艰巨.

中港市场闻放水声而急扬,但市场不应对政策趋松过分乐观,因中央要重提"保八"意味将陆续公布的经济数据甚弱,且中央为免重犯"四万亿"式错误,加码出招亦会有所顾忌,政策仍有反覆可能,市场波动也可能随之加剧,故投资者不得不防.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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