香港《经济日报》：中央再出招催谷 稳经济防後遗

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（5月30日社评）
地方政府转达中央决议,力促投资甚至将减息,务求经济马上筑底回升.此反映中国经济增长降速较市场、较中央预期快得多,令中央急转态度,力保经济;惟如何既力挺经济,又不重蹈2008年病急药石乱投的覆辙,说易行难.
国务院总理温家宝上月中仍强调"稳中求变",但据悉温家宝本月中到湖北调研时,已口头重提经济要"保八",此与之前放弃长期以来的"保八"、明文今年经济增长目标为7.5%,显然大为有变;中央更不惜落重药,打算减息为企业纾压.
政策风向短期内急转,唯一可能是中央掌握的最新经济情况,比估计中严峻得多,中央若不加招,经济增长还可能进一步滑坡.如经济增长继续下滑,便可能影响今秋召开的中国十八大前的稳定气氛,十八大将进行领导层换届,会前经济与社会维稳是中央要务.故加速为经济保暖,不但有经济需要,更是政治需要.
令中央头痛的是2008年"四万亿"教训历历在目,楼市泡沫等後遗症还未根除,今如何既急救经济,又不再堕政策一放就乱的老陷阱,甚为艰巨.
中港市场闻放水声而急扬,但市场不应对政策趋松过分乐观,因中央要重提"保八"意味将陆续公布的经济数据甚弱,且中央为免重犯"四万亿"式错误,加码出招亦会有所顾忌,政策仍有反覆可能,市场波动也可能随之加剧,故投资者不得不防.
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二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
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