香港《文汇报》：人民币对日元直接交易意义重大

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（5月30日社评）
中日官方宣布,将於6月1日起在上海和东京两地市场启动人民币与日元的直接交易.作为全球第二大和第三大经济体的中国和日本,在国际货币市场进行直接交易,不仅有利於进一步促进中日两国的贸易和投资,推动亚洲经济一体化,而且也是人民币国际化的重要一步,可借助与日元合作提升人民币国际影响力,使人民币的汇率价格更接近真实市场,增强国际认受性.
中日两国的贸易总量巨大,2011年中日贸易总额达到3,449亿美元.人民币和日元直接兑换後,中日贸易每年将节省30亿美元的相关费用.人民币对日元的直接交易,可规避企业因美元汇率浮动而带来的风险,降低中日企业间的汇兑损失,将促进人民币与日元在双边贸易和投资的使用,有助於扩大和深化中日间贸易和投资活动,促进中日不断发展的经济金融关系.
人民币和日元实现直接交易,对中日经济是双赢的举措,也有利於中日关系的改善.尽管中日在交往之中存在不少分歧、矛盾,但是双方合作的利益是主要的,只要双方创造更多的利益共同点,分享到合作的红利,必然有利於化解彼此的误会,增进互信和友谊.中日在贸易、金融、技术、资源等领域都有合作互补的广阔空间,应该积极营造双赢的机会,推动中日关系持续良性的发展.
人民币对日元直接交易,意味着人民币正在离开美元中介进入到国际货币市场,加大了人民币定价的自主空间,有利於人民币真实市场汇率价格的形成,将为人民币汇率市场化的进一步改革打下基础.而且,东京外汇市场是全球三大外汇市场之一,人民币在东京市场的交易提高了人民币的可兑换性,可增强人民币在国际上被接受的程度.
随着人民币国际化的步伐加快,面临的风险也相应增加,容易受到国际市场的冲击.因此,在加快人民币国际化的同时,有关方面需要加强风险防范,保障人民币国际化稳步前行.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
路透北京2月23日 - 美国大型投行--摩根士丹利发布的最新报告修正了人民币兑美元贬值幅度的预期，预计2017年底将贬值至7.10，而在2018年底将贬值至7.24。
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。