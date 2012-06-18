《星岛日报》：豪购伦金所 放长线钓大鱼

（6月18日社评）

港交所以市盈率180倍的高价,打败9个国际对手,“豪夺”伦敦金属交易所,短期难免出现集资压力,从“放长线钓大鱼”的角度来看,港交所成为全球最大金属商品交易中心的控股人,在国际市场地位提升,带来新的增值概念.这宗收购有机会帮助香港金融业务多元化,巩固和提升国际金融中心地位.

不过,超大型国企基本全部有在港上市,港交所今年上市集资额迄今跌至全球第8.港交所要谋求突破,发展商品交易,能够开拓比较广阔的业务空间.今次“进场”成本按市盈率看并不廉宜,但以港交所逾1.200亿港元的市值,160多亿港元的收购代价,对股份盈利摊薄有限,却能够令港交所迅即涉足权威性的国际商品交易市场业务,加添新的增长潜力,最重要是扩大了日後其他并购和谈判的实力.

中国现时是全球基础金属的最大买家和生产商.伦金所一直希望进一步拓展中国市场,由於现时中国证监会禁止境外商品交易所在中国安排实物交收,伦交所希望突破这个限制.中国一直为在国际商品市场上缺乏议价权而苦恼,今年4月伦金所批准中银国际的英国分公司作为第2类会员,是94个会员中唯一的中资机构,可以透过电话和电子方式进行交易和清算.过去,市场经常强调港交所要加强与中国联系,甚至与上海或深圳交易所换股,然而,作为与中国股市竞争的交易所,又有甚么理由看上港交所,要增强合作呢?

现时各方期待在这场交易中各取所需,即使交易最後得到英国监管机构和法院批准而作实,具体落实仍然涉及相当多的交换条件,包括处理好开放市场与话语权的安排,以及政策、法规、人才和基建多方面配套.港交所今次并购的效益,不宜单以僵化的市盈率作评估,没有发展的概念,即使盈利和派息保持,港交所股价都难有表现,现在并购伦交所成功,等如有了王牌,才有盘活整个战略的筹码.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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