香港《经济日报》：增资国基组织 中国绝不当头

（6月20日社评）

IMF增资援欧,惟能否藉此提升投票份额的变数仍大,故或会当冤大头.中国大国崛起自要负大国责任,关键是如何有力争取,今次借金砖五国名义出手,反映此正是中国在国际舞台争一席位的重要平台.

国际间一直传闻中国向国基组织增资的金额达600亿至1,000亿美元,惟昨公布的金额仅430亿美元,当中巨大落差,相信是中国考虑了回报与国际地位两大因素.

其一,中国虽出巨资,但能否有收获却存疑.国基组织改革、提升中国在国基组织的投票份额的方案在2010年底提出後,却因握国基组织主导权的美国政争不断,致改革方案卡在该国国会,落实仍无期.故中国虽真金白银增资,但国际社会开出的期票却可能跳票,北京要审慎提出援助金额,否则难向国民交代.

其二,增资金额与中国地位要恰如其份.除一毛不拔如美国外,中国出资额较其他发达国如日本的600亿美元少,但却是发展中国家中最多,相信北京是要向国际社会表明,中国虽是全球经济第二大国,但并非发达国家,仍是发展中国家,且是发展中国家龙头.

因此外界虽有批评,认为中国增资不够、应更大力援助欧洲,但对北京而言,在可能没有回报下,现已是尽其责任,更对这类捧杀,即刻意抬高中国地位,实际只想从中国身上捞好处,要中国承担超乎身份的责任,份外警惕.

国际社会对中国崛起并不友善,美国更肆意围堵.中国要减崛起障碍,就必须团结发展中国家力量,而金砖五国正是整合发展中国家龙头的集团.无论是今次联手向国基组织增资,或3月底时五国宣布拟共建金砖银行,图打破欧美垄断世界银行、国基组织的局面,都显示中国借助金砖五国的角色,愈见吃重.

中国要大国崛起,须付出代价,尤其是要在国际上担起大国责任,但关键是不能白当冤大头,借助金砖五国联合甚至联盟的力量,正是抵御发达国家围堵,争取国际地位与利益的长期战略举措.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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