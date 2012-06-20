《信报》：西班牙危情恶化全面求援风险增

（6月20日社评）

G20第7次峰会两天会议结束,各国明确承诺对IMF的注资份额,合共逾4,500美元,却不足以降低市场对欧债危机随时失控的忧虑.西班昨天标售12至18个月期国债,平均孳息率创历来最高,令该国需要向欧盟全面求助的风险遽增.

前天希腊国会选举後, “脱欧”风险暂时消除,但意大利和西班牙国债收益率飙升之势不止,反映欧洲局势在现存的救助框架下,危机以“波状”形态运动并呈现一种连续性,一波未平一波又起.可以说,欧债危机“长期化”是当前国际经济的突出格局.

西班牙昨天标售国债的结果,显示该国债务危情升级.西班牙通过“以债养债”挹注财政的可持续性,几乎到了尽头,形势持续恶化.国债孳息率不断飙升,借贷成本急升压力遽增,势必加重政府的财政负担,令险情雪上加霜.

从资料可见,去年底,西班牙公共债务总额占GDP比率为68.5%,今年第1季,比率升至72.1%,如今增添这笔救援银行的借债,比率会飙升逾90%水平,使西班牙本来主要为“流动性危机”演化为“流动性与清偿危机”并发的恶劣恶面.昨天标售国债,孳息率飙升至历史新高水平,折射出西班牙已一步一步滑向这条不利的发展路径.

西班牙首相拉霍伊前天出席G20峰会小组会议时强调,有必要防止西班牙经济受到该国问题银行业的破坏冲击,尽快切断银行业风险与主权风险之间的联系,可谓清楚流露了对此“并发症”的忧虑.如今西班牙既面临不容易在市场筹措资金的困难,国内经济又在银行业“去贡杆化”和系统性风险笼罩的阴霾下,无法走上稳定复苏之路,叠加起流动性危机与偿还危机的破坏力.如果情况进一步恶化,西班牙向欧盟要求更大规模援助,恐怕迟早要发生.

形势演变至今,欧洲央行有需要打破固有的法规约束,扮演更直接援助角色,对负债国施以援手,及时防止西班牙和意大利堕入“流动性与清偿危机”并发的深潭,化解欧债危机才有清晰希望.西班牙昨天标售国债的结果,无疑已经响起“时间无多”的警号.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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