香港《经济日报》：伯南克黔驴技穷 口术以拖待变

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（6月22日社评）
美国联储局主席伯南克在重重掣肘下,昨只延长扭曲操作,虽未为市场带来惊喜,他留下或加推量宽的尾巴,以稳市场信心.惟他已黔驴技穷,难再有有力招数,只以拖待变,望年底总统大选後财政政策或变,又或经济衰够复苏.
储局昨未推第3轮量宽,仅宣布将本月底结束的扭曲操作,即买长债、沽短债的措施延至年底,额度更仅为2,670亿美元,为市场预期下限.令炒作量宽概念的商品市场显着回吐,反映市场失望.
伯南克指储局之前对复苏太乐观,昨更调低今年、明年与後年的经济增长与就业预测,但行动上却不出重招挺经济与就业,似乎言行不一.此应是伯南克欲动无从.之前市场认为储局会推第3轮量宽,主因除美国就业市场放缓外,欧债危机火速升温,势逼储局出重招救急.
美国经济与外围环境尚未高危,伯南克此时要推第3轮量宽,除难说服储局内鹰派,更势遭共和党狂轰,指摘他出招实为奥巴马年底竞选连任造势.伯南克虽有助奥巴马的政治压力,但亦要等候时机,现时最佳策略是先延扭曲操作,更出口术表明量宽可加码,先稳市场信心并铺後路,一俟美国经济与就业放缓加速,或欧债急爆,推第3轮量宽便水到渠成.
其实伯南克和市场都心知肚明,不论延长扭曲操作或加码再量宽,再松银根之举对经济的实质作用相当有限.宽松措施无非要压低债息与美元,并推高股市创造财富,从而刺激投资、出口与消费,惟美国债息及按揭利率已企历史低位,再降空间有限.欧债危机令资金涌向美元避险,美元易升难跌.宽松措施对股市的刺激,也是一鼓作气、再而衰、三而竭,效用愈来愈弱,第3轮量宽对市场来说,只是有胜於无.
货币政策对美国经济复苏助力有限,伯南克现在做的只是拖字诀,用松银根和出口术为金融市场与经济吊盐水,以捱过11月美国总统大选前的敏感期,待明年初新一届政府上场再想办法,又或经济经过6年调整,终休养足够而可回升.此虽无奈,却是伯南克与市场要面对的现实.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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