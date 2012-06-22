《信报》：流动性不缺 QE3隐而不发

（6月22日社评）

虽然月初联储局副主席叶伦曾暗示联储局会进一步推出量化宽松措施,令市场憧憬QE3会在短期内推出,但周三联储局会议结束後,只宣布会将月底到期的扭曲操作延长半年至年底,涉资2,670亿美元.至于标准利率则维持不变,超低息环境肯定会延续至2014年底.

联储局不会为市场带来惊喜,是市场意料中事,因为希腊大选和G20会议後,欧债危机已见纾缓,短期内不致恶化.美国连IMF增加注资也一毛不拔,试问又岂会轻易扩大早已高达28,300亿美元的资产负债表规模,随便增加流动性?反之,联储局按兵不动,QE3最後一招杀着隐忍不发,反可发挥後发制人的制衡作用,令在投资市场上兴风作浪的投机大鳄不敢贸然造次,以免随时被联储局杀个措手不及.

量化宽松货币政策,在不同时期,其实有着不同效用.QE1旨在挽救金融海啸後金融体系的系统性危机.QE2则企图以大量增加流动性来刺激商业信贷,带动经济复苏.前者效果显着,但後者却差强人意,结果引发超级通胀预期,导致各个金融市场大幅波动.历史不会简单重复,如果伯南克顺着市场预期推出QE3,实际作用早已写在墙上,效果极有可能适得其反,届时如果市场信心集体崩溃,後果委实不堪设想.但欧债危机和中国经济下滑,以致金砖四国经济放缓,已导致游资大量流入美国,市场根本不乏资金,融资成本不会大升,有利营商环境改善.加上跨国企业部分生产线已随着外地生产成本增加而逐步搬回美国,就业机会相信会陆续增加,只要假以时日,美国经济便有望起死回生.

很明显,伯南克的策略是尽量延长低息环境,以时间换取空间,在不刺激通胀的理想情况下,让市场力量充分发挥,带动美国经济复苏.只要美国企业维持盈利增长能力,美股便不虞大跌,并可发挥财富效应,刺激美国社会整体消费力,有利经济增长.

技术上,美股道指已呈现头肩底形态,并升穿颈线,走势向好.港股亦步亦趋,且短期内有中国“送大礼”的憧憬,即使中国经济下调再因汇丰PMI跌至7个月来新低而响起警号,相信亦会有惊无险.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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